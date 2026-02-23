Calcio. Virtus Sanremese superlativa, 3-1 all’Albingaunia nel big match di Prima Categoria

La Virtus Sanremese mette la firma su una delle migliori prestazioni della stagione e si aggiudica con un netto 3-1 il match clou della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria – Girone A, superando un’Albingaunia autorevole e combattiva, ma costretta a cedere di fronte alla superiorità tecnica e tattica dei sanremesi.

A differenza della gara d’andata, equilibrata e chiusa in parità, la sfida di ieri ha mostrato una Virtus in pieno controllo del gioco: accelerazioni improvvise, trame ficcanti e un giro palla sicuro hanno scandito una partita condotta con maturità e personalità.

La gara si sblocca al 18’, quando Alvarez, lesto ad approfittare di un errore tecnico del portiere ingauno, deposita in rete il pallone dell’1-0. Il vantaggio dà ulteriore slancio ai padroni di casa, che dominano fino al 35’, momento in cui la pressione cala e l’Albingaunia prende coraggio, trovando il pareggio al 42’.

Un’illusione durata pochissimo: appena un minuto più tardi è Schillaci a riportare avanti la Virtus, chiudendo il primo tempo sul 2-1.

La ripresa è piacevole e ricca di occasioni, con la Virtus Sanremese che continua a imporre il proprio ritmo, sfiorando più volte il terzo gol. La rete arriva allo scadere, al 90’, con Burdisso, che corona nel migliore dei modi il suo rientro in campo dopo il grave infortunio rimediato contro il Dego.

Una vittoria limpida, convincente, che conferma la Virtus Sanremese come squadra leader del campionato e ribadisce la solidità di un gruppo capace di imporsi anche contro avversari di alto livello come l’Albingaunia. Un pomeriggio da incorniciare per i tifosi biancazzurri.