Arti marziali. Judo Simonazzi di Bordighera, ottimi risultati nelle competizioni di Arenzano

Una giornata intensa e ricca di successi per gli atleti liguri e del Judo Simonazzi di Bordighera, quella di sabato 21 febbraio al PalaDuferco di Arenzano, teatro di tre importanti competizioni agonistiche di judo.

La parte mattutina della manifestazione ha visto lo svolgimento delle fasi qualifiche regionali per il Campionato Italiano Cadetti Under 18 e per il Campionato Italiano Juniores Under 21, valide per accedere alle Finali A2 nazionali. Queste fasi regionali, previste in contemporanea in tutta Italia e organizzate sotto l’egida della Fijlkam, servono a selezionare gli atleti che potranno competere nella serie A2 nei rispettivi campionati italiani giovanili.

Per la categoria Cadetti U18, hanno gareggiato con grande determinazione:

Luana Corbelli – primo posto e qualificata alla finale A2;

– primo posto e qualificata alla finale A2; Francesco Quaglia – primo posto e qualificato alla finale A2;

Entrambi gli atleti hanno conquistato il pass per la Finale A2 Under 18, che si terrà a Leinì (Torino) il 21 marzo.

Subito dopo, è stato il turno della classe Juniores U21, dove ancora una volta Francesco Quaglia ha dominato la propria categoria, conquistando il primo posto anche in questa classe e ottenendo così la qualificazione alla Finale A2 Juniores.

Le qualificazioni regionali rappresentano un momento fondamentale del calendario agonistico nazionale del judo, con numerose società e atleti impegnati in tutta Italia nello stesso weekend per conquistare i pass per le finali tricolori.

Nel pomeriggio è andato in scena il Memorial Angelo Dighero, gara dedicata alle classi Fanciulli e Ragazzi, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani judoka desiderosi di confrontarsi in una competizione di alto livello tecnico e agonistico.

Per il Judo Simonazzi sono saliti sul tatami i seguenti atleti, con ottime prestazioni e piazzamenti:

Classe Ragazzi

Matteo Surano – 1° classificato Samia Lanzafame – 1° classificata Chiara Poletto – 2° classificata

Classe Fanciulli

Mattia Papa – 1° classificato Daniele Guglielmi – 2° classificato Morgana Sicari – 2° classificata Marco Scaffidi Fonti Maccario– 3° classificato Azzurra Viale – 3° classificata

Questi risultati mettono in evidenza la qualità del vivaio del club e la dedizione dei tecnici nel lavoro quotidiano sul tatami, con numerosi giovani atleti pronti a farsi strada nelle competizioni future.

Sabato 21 febbraio ad Arenzano ha confermato ancora una volta l’importanza delle fasi regionali di qualificazione ai campionati italiani giovanili e l’entusiasmo delle classi giovanili nel contesto di manifestazioni come il Memorial Angelo Dighero. Il Judo Simonazzi si è distinto con risultati brillanti sia nelle classi agonistiche inferiori sia tra i cadetti e i juniores, confermando la crescita del livello tecnico della società.

A chiusura della giornata, il tecnico Filippo Quaglia ha voluto ringraziare atleti e famiglie: “Ogni risultato nasce da un lavoro silenzioso fatto di presenza costante, sacrificio e fiducia. Lo sport aiuta a crescere, ma è il frutto della dedizione quotidiana dei ragazzi e del sostegno concreto di tutte le famiglie. A chi crede nello sport come percorso di valori, e non come semplice scambio, va il nostro grazie più sincero. I traguardi si costruiscono insieme, giorno dopo giorno.”