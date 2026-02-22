Pallacanestro, Bvc Sanremo lotta ma si arrende nel finale: il Varazze passa 85-77 nella sesta giornata di ritorno

Divisione Regionale 1 – sesta giornata di ritorno

Bvc Sanremo - Juvenilia Varazze 77-85 (21-24, 19-26, 26-14, 11-21)

Bvc Sanremo E.On: Paciello 11, Vallefuoco 16, Franceschini, Deda 3, Gagna 11, Tacconi Daniele, Tacconi Davide 24, Colombo 10, Vivo 2, Campanale. Coach: A. Berardi. Assistente: E. Favari.

Juvenilia Varazze: Rebasti 19, Bruzzone 18, Negri, Delfino 5, Muscella 8, Da Corte Zandatina 4, Fazio 18, Fabbri 7, Bogni 2, Ferrogiaro 4, Valdora. Coach: P. Bruzzone. Assistente: G. Pozzo.

Un ottimo Bvc Sanremo cede nel finale nel match casalingo col Varazze secondo in classifica, dopo essere stato in vantaggio ancora a 2 minuti dal termine (76-75). Vittoria meritata per il Varazze, team davvero forte, e molta amarezza in casa sanremese per un successo sfuggito sul filo di lana.

L’assistant coach Emanuele Favari: “Un vero peccato questa sconfitta. Da parte nostra non abbiamo difeso bene nei primi due quarti, in cui abbiamo concesso 50 punti. Nel finale, invece, la gara si è decisa sugli episodi, come la tripla dentro-fuori del Varazze e alcune nostre cattive letture in attacco. Siamo comunque in crescita e la salvezza resta possibile oltre che importante da raggiungere”.