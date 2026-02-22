Castellaro Golf, successo per la PRO‑AM di Primavera: due giorni di grande gioco e partecipazione per l’avvio della stagione 2026

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la PRO-AM di Primavera al Castellaro Golf Resort, primo appuntamento del calendario gare 2026 e evento inaugurale delle celebrazioni per il 20° anniversario del circolo.

Per due giornate intense, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, dodici squadre composte da un professionista e quattro dilettanti si sono sfidate sulle 36 buche del percorso con l’avvincente formula “Tour Scramble”, capace di coniugare tecnica, strategia e spirito di squadra in una competizione rimasta aperta fino all’ultimo putt.

Grande protagonista della prima giornata è stata la squadra interamente composta da giocatori del circolo – P. Mellano, M. Cipriani, L. Bozzolan e T. Anfossi – guidata dal professionista Alessandro Grammatica, giovane talento cresciuto al Golf degli Ulivi. Il team ha dominato la classifica Lordo con una prestazione straordinaria: 15 colpi sotto il PAR e ben 12 lunghezze di vantaggio sulla seconda squadra, firmando uno dei risultati più brillanti nella storia recente della manifestazione.

Il secondo giro, disputato sabato 21 febbraio, non ha sconvolto la classifica. Nel Lordo, la squadra “di casa”, pur non riuscendo a replicare l’eccezionale performance del venerdì, ha difeso con solidità la leadership, mantenendo 5 colpi di vantaggio sui secondi classificati e conquistando il premio 1ª Squadra Lordo con un totale di 248 colpi (117+131), pari a -16 sul PAR complessivo.

Più dinamica, pur senza cambiamenti nell’ordine finale, la classifica Netto: il campo, reso più asciutto rispetto alla giornata precedente, ha favorito punteggi ancora più bassi. La squadra vincitrice ha infatti consegnato uno straordinario score di -50 sul PAR di giornata, confermando un livello tecnico altissimo e una grande sintonia tra i componenti del team.

Altissimo il livello generale della competizione, con le squadre guidate dai professionisti provenienti dal Golf Club Parma, dal Golf Club Pineta di Arenzano e dal Golf Club Salice Terme protagoniste di una sfida combattuta fino alle ultime buche della giornata conclusiva. La PRO-AM di Primavera si conferma così un appuntamento di riferimento per il golf ligure e nazionale, capace di offrire agli amateur un’esperienza unica al fianco dei Maestri, condividendo visione di gioco, strategia e passione.

È stata una due giorni meravigliosa anche sotto il profilo dell’ospitalità: grazie al clima mite della Riviera ligure, molti giocatori sono scesi in campo in polo a maniche corte per gran parte del tempo, godendo appieno dell’esperienza sportiva e dell’accoglienza curata in ogni dettaglio dal Circolo. La manifestazione si è conclusa con la premiazione ospitata sul campo pratica – il più lungo, comodo e attrezzato della Liguria – alla presenza della proprietaria, Dott.ssa Beatrice Parodi, in un’atmosfera di soddisfazione e orgoglio condiviso.

Il Castellaro Golf guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti, a partire dall’edizione speciale del 20° anniversario in programma il 4 e 5 luglio, con l’obiettivo di accogliere un numero ancora maggiore di partecipanti e confermare il proprio ruolo di eccellenza nel panorama golfistico e turistico del Ponente ligure.