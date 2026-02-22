Calcio, Ventimiglia travolgente nella ripresa: 5–1 al Borghetto e rincorsa alla vetta ancora aperta

Il Ventimiglia, come nelle previsioni, sconfigge largamente il Borghetto che comunque nella prima frazione di tempo, ha tenuto il risultato in bilico ma subendo i più qualificati avversari nella ripresa venendo tramortiti nei primi dieci minuti della ripresa quando i padroni di casa potevano segnare altre 2 reti e mettere al sicuro il risultato.



La prima occasione, si presentava a favore degli ospiti che all'8' con Vignaroli che finalizzava per Di Crescenzo che calciava al volo a fil di palo. Ma è il Ventimiglia al 15' ad aprire le segnature con Cassini che centra l'angolo alto. I locali hanno altre opportunità per aumentare il bottino con Lodovici al 16' (tiro alto), poi Rea al 23', tiro deviato dal portiere in angolo, e ancora Rea, su passaggio di Romeo il cui tiro ,impreciso, terminava sul fondo. Al 40', un contropiede del Borghetto, veniva intercettato con uscita fuori dall'area di rigore dal portiere Vieni su incursione di Di Bella lanciato a rete. A inizio di ripresa, il Ventimiglia, metteva al sicuro il risultato andando a segno al 4' con Romeo che ringraziava Rea; autore della bella azione sulla destra, per servirgli, dopo aver superato in dribbling un paio di avversari, un cioccolatino che il giovane attaccante ventimigliese gradva, traducendolo in rete. I frontalieri, sulle ali dell'entusiasmo, si facevano pericolosi al 7' col tiro cross di Berruti che accarezzava la traversa con la complicità del portiere. La terza rete, giungeva al 10' con Rea che partendo da destra, si accentrava e metteva in rete a fil di palo.Gli ospiti, a sorpresa, accorciavano le distanze con un tiro da lontano di Di Bella che ingannava Vieni sul suo palo. Le distanze, venivano subito ristabilite da Sparma che, subentrato da poco, riceveva un prezioso pallone da Rea e depositava in rete. L'altro subentrato, Bacigaluppi al 34' realizzava la quinta rete a pochi passi dalla porta. Nel finale, gli avversari ci provavano con Zanotta al 39' il cui tiro veniva alzato sopra la traversa da Vieni e al 44', Bacigaluppi cercava la sua doppietta ma stavolta il portiere Metani respingeva.



Con questo ennesimo successo, il Ventimiglia continua l'inseguimento alla capolista con sempre 4 punti da recuperare e un'altra prova, stavolta più impegnativa, toccherà domenica prossima, sempre in casa contro il forte Cengio, compagine che è in piena salute.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Vieni, Berruti, Ierace, Rotella, Addiego, Cassini, Romeo, Aretuso, Gambacorta, Rea, Lodovici. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Lorenzi, Bertone, Bacigaluppi, Sparma.



BORGHETTO: Metani, Menzio, Quartieri, Sabia, Sanfilippo, Amendola, Gatto, Condorelli, Vignaroli, Di Bella, Di Crescenzo. Allenatore: Perrone. Sono subentrati: Guga, Sara F., Vannozzi, Zanatta.



Arbitro: Simone Dinapoli di Savona.