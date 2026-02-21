Petanque, con la prima vittoria esterna la Roverino cambia passo: colpo a Pontedassio e classifica che sorride

Pontedassio-Roverino 6-12

La quarta giornata di andata del campionato di 1° categoria di Imperia coincide con la prima vittoria esterna per la UB Roverino. In quel di Pontedassio trionfano i ragazzi di Coach Gullace contro una squadra tutt'altro che arrendevole. Nel turno a terne vittoria per Schembri/Cocciolo e Mula e sconfitta di misura per Bertone/Leuzzi e Punturiero.

Nel turno a coppie la Roverino cambia marcia Leuzzi e Punturiero esprimendo un gioco di altissimo livello superano per la categoria dei più esperti Vassallo e Doglio. Bertone e Schembri vincono agevolmente, perdono Cocciolo e Mula (Ambesi M). Nel turno delle individuali si consuma la vittoria esterna della Roverino Punturiero e Bertone vincono, Leuzzi sul parziale di 0 a 7 cede il posto a Cocciolo che con un bellissima "cavalcata" batte Martini 13-8, perde Schembri ( Mula) , ma il risultato era già acquisito.

Euforia nello spogliatoio della Roverino con il coach Fabrizio Gullace che adesso può sognare in grande: "Mi aspettavo una prova positiva di tutti perchè si vedono i miglioramenti dei singoli, ma stiamo maturando anche come gruppo che è la cosa più importante in questi campionati".

Il prossimo turno la Roverino osserverà il turno di riposo.

Risultati 4° giornata di andata

PETANQUE PONTEDASSIO- UB ROVERINO 6-12

DLF VENTIMIGLIA - PETANQUE POMPEIANA 14-4

GSP VENTIMIGLIA HA RIPOSATO

Classifica

GSP VENTIMIGLIA 9 , DLF VENTIMIGLIA e ROVERINO 6 , PETANQUE PONTEDASSIO 3 , PETANQUE POMPEIANA 0