Sport | 21 febbraio 2026, 19:31

Petanque, con la prima vittoria esterna la Roverino cambia passo: colpo a Pontedassio e classifica che sorride

Nella quarta giornata di 1ª Categoria di Imperia la squadra di Coach Gullace supera 12-6 la Petanque Pontedassio: prove solide nelle terne, coppie e individuali, entusiasmo nello spogliatoio e turno di riposo in arrivo

Pontedassio-Roverino 6-12 

La quarta giornata di andata del campionato di 1° categoria di Imperia coincide con la prima vittoria esterna per la UB Roverino. In quel di Pontedassio trionfano i ragazzi di Coach Gullace contro una squadra tutt'altro che arrendevole.  Nel turno a terne vittoria per Schembri/Cocciolo e Mula e sconfitta di misura per Bertone/Leuzzi e Punturiero.

Nel turno a coppie la Roverino cambia marcia Leuzzi e Punturiero esprimendo un gioco di altissimo livello superano per la categoria  dei più esperti Vassallo e Doglio. Bertone e Schembri vincono agevolmente, perdono Cocciolo e Mula (Ambesi M). Nel turno delle individuali si consuma la vittoria esterna della Roverino Punturiero e Bertone vincono, Leuzzi sul parziale di 0 a 7 cede il posto a Cocciolo che con un bellissima "cavalcata" batte Martini 13-8, perde Schembri ( Mula) , ma il risultato era già acquisito. 

Euforia nello spogliatoio della Roverino con il coach Fabrizio Gullace che adesso può sognare in grande: "Mi aspettavo una prova positiva di tutti perchè si vedono i miglioramenti dei singoli, ma stiamo maturando anche come gruppo  che è la cosa più importante in questi campionati".

Il prossimo turno la Roverino osserverà  il  turno di riposo. 

Risultati 4° giornata di andata 

PETANQUE PONTEDASSIO- UB ROVERINO 6-12
DLF VENTIMIGLIA - PETANQUE POMPEIANA 14-4 
GSP VENTIMIGLIA HA RIPOSATO 

Classifica 

GSP VENTIMIGLIA 9 , DLF VENTIMIGLIA e ROVERINO 6 , PETANQUE PONTEDASSIO 3 , PETANQUE POMPEIANA 0

