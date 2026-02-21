La Sanremese presenta la maglia celebrativa per la 76ª edizione del Festival (Foto)

È stata presentata oggi, sabato 21 febbraio 2026 alle ore 14.00, nella sala stampa dello Stadio Comunale di Sanremo, la tradizionale maglia celebrativa dedicata alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Un appuntamento ormai fisso che unisce sport e musica, simboli identitari della città dei fiori.

All’evento hanno preso parte i vertici della Sanremese Calcio, tra cui Pierre Issà (nuovo direttore generale della società), Andrea Bortolazzi e Marcello Panuccio. Presenti inoltre l’assessore comunale allo sport Alessandro Sindoni e il responsabile del settore giovanile della s uadra Vincenzo Stragapede.

Come da tradizione, la divisa speciale verrà indossata nella partita casalinga del 1° marzo contro l’Asti Calcio. Il design richiama esplicitamente il Festival: sulla maglia spicca il numero 76, omaggio alle edizioni della storica manifestazione canora.

Al termine dell’incontro, tutte le divise saranno autografate dai giocatori e messe all’asta per beneficenza. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, confermando il valore solidale dell’iniziativa.

Durante la presentazione, Marcello Panuccio ha sottolineato il ruolo del club come ambasciatore della città: "Anche noi siamo un veicolo di Sanremo nel mondo. Speriamo di vedere molte persone allo stadio, non solo per la maglia ma anche per i risultati".

Un messaggio che unisce orgoglio cittadino e ambizione sportiva, con l’obiettivo di riempire gli spalti e rafforzare il legame tra squadra, territorio e uno degli eventi più celebri della cultura italiana.

La maglia celebrativa rappresenta dunque non solo un oggetto da collezione per tifosi e appassionati, ma anche un simbolo dell’identità sanremese, capace di fondere calcio, musica e solidarietà in un’unica iniziativa.