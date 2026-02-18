Calcio femminile. Matuziana l'under 15 pareggia 5‑5 dopo una gara ricca di emozioni a Sestri Levante

Terza giornata del campionato regionale Under 15 e match ad altissima intensità per la Matuziana, impegnata in trasferta sul campo del Sestri Levante. Una partita vibrante, ricca di gol e colpi di scena, che si è chiusa sul 5‑5 dopo una lunga battaglia sportiva.

Le ragazze di mister Basta partono fortissimo e dominano il primo tempo, andando al riposo sul 4‑1 grazie alle reti di Elisa Gullotti (doppietta), Benedetta Orsetti e Sara Filippone. Una prestazione brillante che sembrava indirizzare la gara.

Nella seconda parte di match, però, arriva la reazione delle Corsare, che riescono a ribaltare l’inerzia e portarsi addirittura avanti di una rete. La Matuziana non si arrende e continua a spingere fino agli ultimi minuti.

A pochi istanti dal triplice fischio, è Diletta Borfiga a trovare il gol del definitivo pareggio, fissando il risultato sul 5‑5 e regalando un punto prezioso alle sanremesi dopo una gara combattuta fino all’ultimo pallone.

Matuziana in campo: Campagna, Fennouni, Del Rosso, Oualabou, Filippone, Orsetti, Gullotti, Borfiga, Djebali. A disposizione: Gillone G., Gillone A., Akil.