Calcio Femminile, convocazione al Centro Federale per Chrystal Pastorino della Matuziana Sanremo: la classe 2010 continua a brillare

Grandi soddisfazioni in casa Matuziana Sanremo, la giocatrice Chrystal Pastorino, classe 2010, è stata convocata dal Centro Federale nell'ambito del progetto calcio +17,domani pomeriggio presso il centro sportivo stadio E.Broccardi di Santa Margherita ligure per una seduta di allenamento.
Si ricorda che la giovane fuoriclasse Matuziana ha chiuso la prima fase del Campionato Under 15 conquistando la Vetta di Capocannoniere (29 goal). Mentre nel campionato Juniores ha messo a segno ben 14 reti in sole 9 partite disputate, mantenendo anche nel campionato superiore il vertice della classifica marcatori.