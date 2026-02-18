 / Sport

18 febbraio 2026, 13:28

Calcio Femminile, convocazione al Centro Federale per Chrystal Pastorino della Matuziana Sanremo: la classe 2010 continua a brillare

La giovane attaccante, capocannoniera dell’Under 15 con 29 gol e protagonista anche in Juniores, sarà domani a Santa Margherita Ligure per una seduta di allenamento del progetto 'Calcio +17'

Chrystal Pastorino

Grandi soddisfazioni in casa Matuziana Sanremo, la giocatrice Chrystal Pastorino, classe 2010, è stata convocata dal Centro Federale nell'ambito del progetto calcio +17,domani pomeriggio presso il centro sportivo stadio E.Broccardi di Santa Margherita ligure per una seduta di allenamento.

Si ricorda che la giovane fuoriclasse Matuziana ha chiuso la prima fase del Campionato Under 15 conquistando la Vetta di Capocannoniere (29 goal). Mentre nel campionato Juniores ha messo a segno ben 14 reti in sole 9 partite disputate, mantenendo anche nel campionato superiore il vertice della classifica marcatori.

