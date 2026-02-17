Weekend di rugby a Pian di Poma: doppio impegno casalingo per le giovanili del Sanremo (foto)

Doppio impegno casalingo per le formazioni del Sanremo Rugby di scena nel fine settimana. Sabato le Under 6, 8 e 10 hanno disputato a Pian di Poma il raggruppamento organizzato dalla società biancazzurra, mentre domenica l’Under 16 (insieme a Reds, Imperia e Savona) ha disputato sul campo di casa il match di campionato contro Province dell’Ovest.



“Una festa del rugby che ha visto partecipare tutti i nostri piccoli leoni - dichiara Angelo Del Mastro, tecnico dell’Under 6 - si sono divertiti nel giocare e sfidarsi con altri club che conosciamo bene e con cui condividiamo crescita e passione”.

“Abbiamo giocato molte partite insieme al Superba Genova, conoscendo nuovi amici e sperimentando nuovi confronti - così l’allenatore dell’Under 8, Flavio Di Malta - abbiamo concluso infangati e felici, a piccoli passi i nostri ragazzi stanno assaporando i veri valori del rugby”.

“Nella giornata degli innamorati i nostri ragazzi hanno onorato il loro amore per la palla ovale - commenta Stefano Formaggio, tecnico dell’Under 10 - il gruppo è ancora da formare, ma sono sicuro che, continuando ad allenarci insieme, potremo ottenere buoni risultati”.

“Una bellissima giornata di sport sul nostro campo di casa - aggiunge Giacomo Battistotti, allenatore dell’Under 16 - una partita molto combattuta, nonostante il fango in campo, si è visto un ottimo livello di gioco. Il mio ringraziamento va anche alle società di Savona e Imperia che, con tanto impegno, stanno seguendo questa collaborazione portando importanti risultati. E desidero ringraziare anche tutti i genitori, gli allenatori, gli atleti e i collaboratori che hanno dato una mano per la riuscita del terzo tempo”.

“Una bellissima partita, tutti i ragazzi sono stati all’altezza dei compiti assegnati dagli allenatori - conclude il tecnico dell’Under 16, Alessandro Viaggi - onore agli avversari che ci hanno tenuto sotto assedio fino alla fine e complimenti anche alle società che danno fiducia ai giovani rugbisti”.



