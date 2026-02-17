Volley Under 17, l’Oliflor Sanremo si gioca il secondo posto: domani la sfida decisiva contro l’Albisola al Mercato dei Fiori

Ultima gara della regular season del campionato interprovinciale maschile Under 17 di volley per i ragazzi dell’Oliflor, compagine espressione del Riviera Volley Sanremo.

Domani, mercoledì 18, alle ore 19,30, sul campo 3 del Mercato dei Fiori di via Quinto Mansuino, a Sanremo, i gialloneri di Alberto Ausenda, ospiteranno l’Albisola in quella che si preannuncia come sfida delicata, ma allo stesso tempo appassionante ed avvincente.

Per meglio inquadrare la situazione basta dare un’occhiata alla classifica che, quando manca un solo turno alla fine del torneo (in occasione dell’ultima giornata l’Oliflor Sanremo osserverà il turno di riposo imposto a rotazione alle componenti del girone) vede i savonesi precedere di una sola lunghezza i gialloneri.

«Affrontare la prima in classifica è sempre stimolante. Chiunque si trovi nella nostra posizione, sono convinto, darebbe il massimo pur di riuscire ad avere la meglio sui migliori–è il commento rilasciato alla vigilia della gara dal tecnico del sodalizio sanremese, Alberto Ausenda– noi proveremo a fare la nostra parte tanto più che quella di domani ha anche il sapore di un tentativo di rivalsa dopo il 3 a 1 patito in trasferta nel dicembre scorso ad opera dell’Albisola. Già in quell’occasione la mia squadra espresse una bella pallavolo che ci portò vicini a strappare quel punto che oggi si rivelerebbe essenziale per la classifica. L’ultimo set finì 26 a 24 per i savonesi con molto rammarico da parte nostra. I ragazzi sono caricatissimi. Potranno disporre dell’apporto del nostro pubblico e ciò potrebbe rappresentare un valore aggiunto in vista di questa importante gara».

Comunque vada, con la conquista del secondo posto, l’Oliflor Sanremo confermerebbe la sua partecipazione alla seconda fase del torneo (14 o 15 marzo prossimo), quella che porterà a confronto le migliori due classificate dei vari gironi.

