K1 e kickboxing, titoli europei e medaglie per il team Karate Fight Contact Ventimiglia

Straordinario successo per il team Karate Fight Contact Ventimiglia, guidato dal maestro Claudio Corrias, al campionato europeo WBFC WKAFL WFC European Championship di K1 e kickboxing, andato in scena domenica 15 febbraio, al palazzetto dello sport Sandro Pertini di Milano.

Gli allievi del maestro Corrias hanno dimostrato disciplina, preparazione tecnica e grande carattere portando a casa risultati di assoluto rilievo. "Un appuntamento di grande prestigio che ha fatto registrare un grosso afflusso di atleti, trasformando l’evento in una giornata intensa, combattuta e carica di emozioni" - fa sapere il team Karate Fight Contact Ventimiglia - "Tra ring e tatami si è respirata fin da subito un’atmosfera di altissimo livello agonistico con sportivi provenienti da tutta Europa pronti a contendersi l’ambito titolo continentale, dando vita a sfide spettacolari e tecnicamente impeccabili".

Nicolas Allavena di 12 anni, nella Cat. Kids 38 kg, è stato protagonista di una doppia impresa conquistando il titolo di campione europeo nella K1 e nella kick boxing; Giulia Amorosi di 18 anni, nella Cat. Juniores 51 kg, si è laureata campionessa europea nella K1, conquistando, inoltre, un prestigioso secondo posto nella kick boxing. Medaglie e piazzamenti importanti anche per Marco Iaria di 12 anni, nella Cat. Kids 49 kg, secondo posto nella K1 e secondo posto nella kick boxing; Ange Fabrice Gallo di 33 anni, nella Cat. Seniores 103 kg, secondo posto nella K1 e secondo posto nella kick boxing; Daniele Scalia di 17 anni, nella Cat. Juniores 61 kg, secondo posto nella kick boxing;

Matteo Gangemi di 19 anni, nella Cat. Seniores 63 kg, secondo posto nella K1.