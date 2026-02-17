 / Sport

K1 e kickboxing, titoli europei e medaglie per il team Karate Fight Contact Ventimiglia

Gli allievi del maestro Claudio Corrias hanno dimostrato disciplina, preparazione tecnica e grande carattere portando a casa risultati di assoluto rilievo

Straordinario successo per il team Karate Fight Contact Ventimiglia, guidato dal maestro Claudio Corrias, al campionato europeo WBFC WKAFL WFC  European Championship di K1 e kickboxing, andato in scena domenica 15 febbraio, al palazzetto dello sport Sandro Pertini di Milano.

Gli allievi del maestro Corrias hanno dimostrato disciplina, preparazione tecnica e grande carattere portando a casa risultati di assoluto rilievo. "Un appuntamento di grande prestigio che ha fatto registrare un grosso afflusso di atleti, trasformando l’evento in una giornata intensa, combattuta e carica di emozioni" - fa sapere il team Karate Fight Contact Ventimiglia - "Tra ring e tatami si è respirata fin da subito un’atmosfera di altissimo livello agonistico con sportivi provenienti da tutta Europa pronti a contendersi l’ambito titolo continentale, dando vita a sfide spettacolari e tecnicamente impeccabili".

Nicolas Allavena di 12 anni, nella Cat. Kids 38 kg, è stato protagonista di una doppia impresa conquistando il titolo di campione europeo nella K1 e nella kick boxing; Giulia Amorosi di 18 anni, nella Cat. Juniores 51 kg, si è laureata campionessa europea nella K1, conquistando, inoltre, un prestigioso secondo posto nella kick boxing. Medaglie e piazzamenti importanti anche per Marco Iaria di 12 anni, nella Cat. Kids 49 kg, secondo posto nella K1 e secondo posto nella kick boxing; Ange Fabrice Gallo di 33 anni, nella Cat. Seniores 103 kg, secondo posto nella K1 e secondo posto nella kick boxing; Daniele Scalia di 17 anni, nella Cat. Juniores 61 kg, secondo posto nella kick boxing;

Matteo Gangemi di 19 anni, nella Cat. Seniores 63 kg, secondo posto nella K1.

Il maestro Corrias e i suoi atleti sono pronti a rimettersi al lavoro per inseguire nuovi sogni e continuare a portare in alto i colori del team Karate Fight Contact Ventimiglia. "Un bottino che conferma la crescita costante del team e la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. Determinazione, sacrificio e spirito di squadra continuano a essere i punti di forza di un gruppo che non smette di sorprendere" - dice Claudio Corrias - "Il prossimo obiettivo è già fissato: il campionato mondiale". 

