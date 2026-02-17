 / Sport

I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: l’Under 15 vince anche il big match contro il Vado e vola in vetta, tre punti anche per la Juniores

L’Under 15 di Anzalone batte il Vado e resta a +10 sulla Genova Calcio; la Juniores di Luccisano supera il Molassana e sale a 33 punti, mentre l’Under 16 di Sturaro inciampa contro la Sanremese

Un’altra domenica da tre punti per l’Under 15 orange di mister Marco Anzalone che batte il Vado nel big match di giornata e si conferma in vetta a +10 sulla diretta inseguitrice Genova Calcio.
Successo anche per la Juniores allenata da Fabio Luccisano che supera il Molassana e sale a 33 punti in classifica.. Passo falso, infine, per l’Under 16 di mister Paolo Sturaro nel confronto con la Sanremese.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale
Ospedaletti - Molassana 3-0
Marcatori: El Kamli, Molinari, Sottocasa
Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Lanteri, 4 Cascone, 5 Aboulfadl, 6 Marku, 7 Turrini, 8 Molinari, 9 El Kamli, 10 Di Luca, 11 Pafumi
A disposizione: 13 Coppola, 14 Sottocasa, 15 Sanchez, 16 Murzio, 17 Pallanca, 18 Bini, 19 Prezja
Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under 16
Ospedaletti - Sanremese 1-2
Marcatori: Perato
Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Rinaldi, 3 Spaggiari, 4 Gjataj, 5 Guardiani, 6 Modena, 7 Ligato, 8 Rodigari, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Perato
A disposizione: 12 Cascione, 13 Ghiacci, 14 Sismondini, 15 Morello, 16 Stigliano, 17 Lanteri, 18 Berruti, 19 Aschero
Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under 15
Ospedaletti - Vado 1-0
Marcatori: Perato
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Laabioua, 14 Larosa, 15 Guglielmi, 16 Cavicchia, 17 Orlando, 18 Ragazzoni, 19 Alagna, 20 De Nitto
Allenatore: Marco Anzalone

