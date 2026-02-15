Calcio. Serie D, la Sanremese serve il poker: quarto successo di fila, con la Biellese è 2-1 (Foto)

SANREMESE-BIELLESE 2-1 (39' Djorkaeff, 74' Rota, 85' Beltrame)
SANREMESE: Bohli, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Nguegang, Rota. A disp. Licata, Di Fino, Bregliano, Garcia, Noto, Cipriani, Ndiaye, Pereira, Mbakogu. All. Banchini.
BIELLESE: Vergna, Beltrame, Brancato, Capellupo, De Mori, Finizio, Naamad, Pavan, Di Cesare, Sekka, Graziano. A disp. Ghisleri, Facchetti, Colletta, Marra, Artiglia, Velcani, Tomasino, Gila, Madiq. All. Prina.
ARBITRO: Tagliaferri di Lovere
Quarta vittoria consecutiva per una Sanremese che non si ferma più: la Biellese si è dimostrata l'avversario più ostico incontrato al "Comunale" nel girone di ritorno, battuto con un'altra grande prova di qualità, carattere e personalità.
Gara che ha seriamente rischiato di essere interrotta a inizio secondo tempo per l'infortunio muscolare a uno dei due assistenti, Luti di Livorno: l'arbitro, con grande personalità, ha messo come si fa nella categorie senza terna un dirigente accompagnatore per squadra a fare da segnalinee, prendendosi la responsabilità di tutte le decisioni della ripresa.
Sanremese che in un colpo solo guadagna tre punti reali di classifica sulla zona playout, tenendola lontana sette punti.
LA CRONACA DEL MATCH
2' Djorkaeff su punizione sfiora la traversa
6' progressione di Beltrame che viene fermato al limite dell'area
9' ci prova Pavan col sinistro dai 25 metri, tiro potente che non inquadra lo specchio
12' scaramucce tra le due tifoserie, tra le quali c'è grande rivalità, che se le urlano attraverso le grate che separano i due settori, mentre in campo al momento la situazione è tranquilla. Inizio di gara con duelli fisici ma corretto
16' veementi proteste biellesi per l'atterramento di Naamad da parte di Rota in area, per l'arbitro si può giocare
17' triangolazione Di Cesare-Naamad-Beltrame con quest'ultimo al tiro da buona posizione, strozzato e fuori
29' si gioca a tutto campo, con le squadre che si affrontano a viso aperto
34' punizione di Beltrame debole, direttamente tra le braccia di Bohli
39' la Sanremese passa: cross basso di Nguegang, il primo ad avventarsi sulla sfera è Djorkaeff che si gira e calcia e, complice una deviazione, batte Vergna
45' ammonito Djorkaeff per fallo su Beltrame a centrocampo
Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero
Inizia la ripresa
47' ottimo cross basso di Nguegang, Moreo di prima intenzione col destro calcia alle stelle
Problema muscolare al primo assistente, signor Luti di Livorno, assistito dallo staff medico dei padroni di casa
Si riparte dopo le cure al guardalinee che riprende
52' Monticone di testa sfiora il raddoppio. Provvidenziale Vergna
È singolare quanto succede: il guardalinee infortunato si ferma, l'arbitro mette come segnalinee due dirigenti accompagnatori, uno della Sanremese e uno della Biellese, e si prende eventuali responsabilità sulle decisioni di campo. Siamo in Serie D ma con la variante da Prima Categoria. Diversamente si dovrebbe sospendere il match
57' Artiglia per Graziano
59' De Mori serve bene in area Sekka che si gira bene e tira di potenza e di poco alza sopra la traversa dal limite dell'area piccola
61' destro di Andreis che sfiora il palo difeso da Vergna
63' ammonito Nguegang
64' progressione di Andreis che tarda a servire Moreo, alla fine l'assist è per Djorkaeff anticipato al momento della battuta a rete
66' gran contropiede bianconero con Artiglia che cincischia troppo e attorniato da avversari calcia a lato
70' Mbakogu e Noto per Moreo e Andreis
72' ammonito De Mori
74' raddoppio Sanremese: punizione dalla sinistra, Monticone si fa ribattere l'incornata da Vergna ma arriva Rota che si aggiusta la palla e insacca da pochi passi
77' Marra e Colletta per Capellupo e De Mori
79' Garcia per Cavaliere
85' la riapre la Biellese con un destro potente e imparabile sotto l'incrocio di Beltrame. Ci sarà maxi recupero per l'infortunio al guardalinee. C'è partita al "Comunale"
90' dieci minuti di recupero: quelli per cui non si è giocato a ripresa iniziata
90' Sekka si mangia davanti a Bohli il gol del pari ma l'arbitro fischia fuorigioco al bianconero
95' Facchetti per Di Cesare
96' attacca la Biellese
97' giallo a Mbakogu che si conquista un fallo davanti la panchina avversaria e poi nasce qualche scintilla
Finisce al 101' una partita da mille colpi di scena. La spunta 2-1 la Sanremese