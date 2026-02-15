Calcio. Serie D, la Sanremese serve il poker: quarto successo di fila, con la Biellese è 2-1 (Foto)

SANREMESE-BIELLESE 2-1 (39' Djorkaeff, 74' Rota, 85' Beltrame)

SANREMESE: Bohli, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Nguegang, Rota. A disp. Licata, Di Fino, Bregliano, Garcia, Noto, Cipriani, Ndiaye, Pereira, Mbakogu. All. Banchini.

BIELLESE: Vergna, Beltrame, Brancato, Capellupo, De Mori, Finizio, Naamad, Pavan, Di Cesare, Sekka, Graziano. A disp. Ghisleri, Facchetti, Colletta, Marra, Artiglia, Velcani, Tomasino, Gila, Madiq. All. Prina.

ARBITRO: Tagliaferri di Lovere

Quarta vittoria consecutiva per una Sanremese che non si ferma più: la Biellese si è dimostrata l'avversario più ostico incontrato al "Comunale" nel girone di ritorno, battuto con un'altra grande prova di qualità, carattere e personalità.

Gara che ha seriamente rischiato di essere interrotta a inizio secondo tempo per l'infortunio muscolare a uno dei due assistenti, Luti di Livorno: l'arbitro, con grande personalità, ha messo come si fa nella categorie senza terna un dirigente accompagnatore per squadra a fare da segnalinee, prendendosi la responsabilità di tutte le decisioni della ripresa.

Sanremese che in un colpo solo guadagna tre punti reali di classifica sulla zona playout, tenendola lontana sette punti.

LA CRONACA DEL MATCH

2' Djorkaeff su punizione sfiora la traversa

6' progressione di Beltrame che viene fermato al limite dell'area

9' ci prova Pavan col sinistro dai 25 metri, tiro potente che non inquadra lo specchio

12' scaramucce tra le due tifoserie, tra le quali c'è grande rivalità, che se le urlano attraverso le grate che separano i due settori, mentre in campo al momento la situazione è tranquilla. Inizio di gara con duelli fisici ma corretto

16' veementi proteste biellesi per l'atterramento di Naamad da parte di Rota in area, per l'arbitro si può giocare

17' triangolazione Di Cesare-Naamad-Beltrame con quest'ultimo al tiro da buona posizione, strozzato e fuori

29' si gioca a tutto campo, con le squadre che si affrontano a viso aperto

34' punizione di Beltrame debole, direttamente tra le braccia di Bohli

39' la Sanremese passa: cross basso di Nguegang, il primo ad avventarsi sulla sfera è Djorkaeff che si gira e calcia e, complice una deviazione, batte Vergna

45' ammonito Djorkaeff per fallo su Beltrame a centrocampo

Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero

Inizia la ripresa

47' ottimo cross basso di Nguegang, Moreo di prima intenzione col destro calcia alle stelle

Problema muscolare al primo assistente, signor Luti di Livorno, assistito dallo staff medico dei padroni di casa

Si riparte dopo le cure al guardalinee che riprende

52' Monticone di testa sfiora il raddoppio. Provvidenziale Vergna

È singolare quanto succede: il guardalinee infortunato si ferma, l'arbitro mette come segnalinee due dirigenti accompagnatori, uno della Sanremese e uno della Biellese, e si prende eventuali responsabilità sulle decisioni di campo. Siamo in Serie D ma con la variante da Prima Categoria. Diversamente si dovrebbe sospendere il match

57' Artiglia per Graziano

59' De Mori serve bene in area Sekka che si gira bene e tira di potenza e di poco alza sopra la traversa dal limite dell'area piccola

61' destro di Andreis che sfiora il palo difeso da Vergna

63' ammonito Nguegang

64' progressione di Andreis che tarda a servire Moreo, alla fine l'assist è per Djorkaeff anticipato al momento della battuta a rete

66' gran contropiede bianconero con Artiglia che cincischia troppo e attorniato da avversari calcia a lato

70' Mbakogu e Noto per Moreo e Andreis

72' ammonito De Mori

74' raddoppio Sanremese: punizione dalla sinistra, Monticone si fa ribattere l'incornata da Vergna ma arriva Rota che si aggiusta la palla e insacca da pochi passi

77' Marra e Colletta per Capellupo e De Mori

79' Garcia per Cavaliere

85' la riapre la Biellese con un destro potente e imparabile sotto l'incrocio di Beltrame. Ci sarà maxi recupero per l'infortunio al guardalinee. C'è partita al "Comunale"

90' dieci minuti di recupero: quelli per cui non si è giocato a ripresa iniziata

90' Sekka si mangia davanti a Bohli il gol del pari ma l'arbitro fischia fuorigioco al bianconero

95' Facchetti per Di Cesare

96' attacca la Biellese

97' giallo a Mbakogu che si conquista un fallo davanti la panchina avversaria e poi nasce qualche scintilla

Finisce al 101' una partita da mille colpi di scena. La spunta 2-1 la Sanremese