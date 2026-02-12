Sanremo Rugby, un weekend intenso tra Liguria e Piemonte: impegni, crescita e segnali positivi dai campi (Foto)

Un fine settimana ricco di appuntamenti su più fronti tra Liguria e Piemonte per le formazioni del Sanremo Rugby, impegnate in raggruppamenti e gare di campionato che hanno coinvolto tutto il vivaio e il settore femminile. Le Under 6, 8 e 10 hanno partecipato al raggruppamento organizzato dalle Vespe Cogoleto sul campo “Calcagno”, mentre l’Under 12 è scesa in campo nel raggruppamento casalingo di Pian di Poma. Trasferta piemontese, invece, per le formazioni femminili Under 14, 16 e 18, impegnate al campo “Santi” di Ivrea. L’Under 18 maschile (in collaborazione con Savona e Imperia) ha disputato la gara di recupero di campionato al “Carlini-Bollesan” di Genova contro l’Amatori Genova.

Soddisfazione per i progressi tecnici mostrati dall’Under 12: “I ragazzi hanno mostrato notevoli miglioramenti nel gesto tecnico del placcaggio, su cui abbiamo lavorato intensamente in allenamento – commenta Manuel Calabrò – positivo anche il sostegno. Usciamo quindi dal campo a testa alta”. Clima positivo anche tra i più piccoli. “Come in ogni raggruppamento, la condivisione, l’allegria e il divertimento l’hanno fatta da padrone – spiega Angelo Del Mastro, tecnico dell’Under 6 – il maltempo ha influito sulle presenze, ma queste trasferte sono fondamentali per la crescita dei nostri leoni”. Sulla stessa linea Flavio Di Malta: “Una bella giornata di rugby: i nostri leoni crescono nei valori, nel gioco di squadra e nella grinta”.

Nonostante le difficili condizioni meteo, buone indicazioni anche dall’Under 10. “I ragazzi hanno dato il massimo su un campo reso complicato dalla pioggia – sottolinea Stefano Formaggio – continuiamo su questa strada”. Segnali incoraggianti arrivano dal settore femminile: “Le ragazze si sono impegnate molto e sono contento del bel gioco espresso – afferma Franco Parini – il percorso è lungo, ma il lavoro in allenamento ci permetterà di crescere ancora”.

Infine l’Under 18, protagonista a Genova: “La squadra ha dimostrato la voglia di giocare alla pari contro una formazione meglio posizionata in classifica – dichiara Alessandro Viaggi – il cuore messo in campo non è bastato, ma l’atteggiamento è stato quello giusto”. A fare eco Davide Montpilier: “In campo si è visto il lavoro svolto in allenamento: i ragazzi sono migliorati molto e sono contento dei loro sforzi”.