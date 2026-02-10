Calcio. Sanremese, premiato Mattia Monticone come miglior biancazzurro di gennaio

Ieri pomeriggio, negli spazi del Museo della Sanremese allo Stadio Comunale, si è svolta la premiazione di Mattia Monticone, eletto miglior giocatore biancazzurro del mese di gennaio. Il riconoscimento nasce dalla votazione interna del direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini, realtà nata lo scorso anno e già molto attiva nel sostenere la squadra e nel valorizzarne i protagonisti.

Il premio è stato gentilmente offerto dalla Salumeria “Il Casaro”, in piazza Eroi Sanremesi 59, che ha contribuito all’iniziativa confermando la vicinanza del commercio locale ai colori biancazzurri. Un gesto apprezzato dall’Associazione, che ha ringraziato chi continua a sostenere queste attività, destinate a proseguire per tutta la stagione calcistica.

La cerimonia si è trasformata in una piccola festa, resa ancora più piacevole dal buon momento della squadra, finalmente uscita dalla zona play‑out e protagonista di un periodo positivo che ha ridato entusiasmo all’ambiente.

Il Circolo Biancazzurro ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi: «Continuiamo così, popolo biancazzurro». Un invito a restare uniti e a sostenere la squadra in un momento cruciale del campionato.