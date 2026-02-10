Calcio. Ospedaletti, weekend ricco di gol per il settore giovanile orange

Fine settimana intenso e ricco di reti per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti, protagoniste sui campi regionali con risultati alterni ma prestazioni di carattere.

La Juniores regionale di mister Fabio Luccisano è uscita sconfitta dal campo del Busalla nonostante una prova generosa e la doppietta di Pallanca, che ha tenuto aperta la gara fino all’ultimo. Il 3-2 finale lascia qualche rammarico, ma conferma la crescita del gruppo.

Spettacolo e gol nella sfida dei Giovanissimi Under 15, che hanno superato il Ceriale con un pirotecnico 5-4. Protagonista assoluto Lanteri, autore di una tripletta decisiva, affiancato dalle reti di Aschero e Martelli. La squadra di mister Marco Anzalone resta così saldamente in vetta alla classifica, con un margine di 10 punti su Vado e Genova Calcio.

Pareggio esterno per gli Allievi Under 16 di mister Paolo Sturaro, che hanno chiuso sul 2-2 la trasferta contro l’Oneglia grazie ai gol di Vicari e Ghiacci. Una gara equilibrata, ben interpretata dai giovani orange.

Juniores regionale

Busalla - Ospedaletti 3-2

Marcatori: Pallanca (2)

Ospedaletti: 1 Ruscitti, 2 Zandonà, 3 Lanteri, 4 Cascone, 5 Pallanca, 6 Marku, 7 Turrini, 8 Coppola, 9 Sanchez Lopez, 10 Di Luca, 11 Bini

A disposizione: 12 Gallo, 13 Pafumi, 14 Sottocasa. Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under 16

Oneglia - Ospedaletti 2-2

Marcatori: Vicari, Ghiacci

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Spaggiari, 3 Ghiacci, 4 Gjataj, 5 Guardiani, 6 Modena, 7 Rinaldi, 8 Rodigari, 9 Paonessa, 10 Ligato, 11 Vicari

A disposizione: 12 Cascione, 13 Alemanno, 14 Berruti, 15 Morello, 16 Stigliano. Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under 15

Ceriale - Ospedaletti 4-5

Marcatori: Aschero, Lanteri (3), Martelli

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Guglielmi, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Laabioua, 14 Larosa, 15 Asciutto, 16 Sismondini, 17 Orlando, 18 Ragazzoni, 19 Siffredi, 20 Denitto. Allenatore: Marco Anzalone