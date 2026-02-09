Spettacolo Virtus Sanremese: sei reti e una vittoria che pesa nel campionato di Prima Categoria

Settimana da incorniciare per la Virtus Sanremese, che dopo le fatiche infrasettimanali di Coppa Liguria — culminate con la conquista dell’accesso alle semifinali contro il quotato Olimpic 1971 — si conferma anche in campionato con una prova di forza assoluta. Al cospetto del San Filippo Neri, i biancoazzurri si impongono con un perentorio 6-0, mantenendo il vantaggio di quattro lunghezze su un Ventimiglia mai domo, capace di rispondere colpo su colpo nel cammino al vertice.

La gara viene indirizzata sin dalle prime battute e gestita con grande autorità dalla Virtus, che non concede praticamente nulla agli avversari. A sbloccare il match è Pablo Alvarez al 20’, nonostante un forte vento contrario che rallenta e penalizza le trame offensive dei padroni di casa. L’attaccante biancoazzurro, autore di una straordinaria tripletta, sale così a quota 17 reti stagionali, raggiungendo in vetta alla classifica cannonieri Mrahi.

Nella ripresa, con condizioni meteo più favorevoli, la Virtus accelera ulteriormente. Al 52’ Schillaci trova l’incrocio dei pali con un preciso tiro a giro per il 2-0. Alvarez torna protagonista al 62’ e al 66’, firmando il momentaneo 4-0 e mettendo definitivamente in ghiaccio il risultato. Nel finale arrotondano il punteggio Brizio al 70’ e Campagnani, che all’86’ chiude la contesa con un pregevole tiro dalla distanza per il definitivo 6-0.

Una prestazione convincente che certifica lo stato di forma della squadra e regala grande soddisfazione a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, reduci da una settimana intensa fatta di trasferte impegnative e partite tese. Al termine dell’incontro, Mister Prunecchi ha però richiamato tutti alla massima attenzione: «Giusta gioia, ma nessun calo di tensione. Ricarichiamo le pile e manteniamo concentrazione massima e rispetto verso tutti gli avversari che andremo ad affrontare».

La Virtus Sanremese continua così il proprio cammino con determinazione, consapevole della propria forza ma con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni.