Calcio femminile. Matuziana, la Juniores strappa un punto allo scadere contro la Praese

Si è disputata sabato 7 febbraio la 9ª e ultima giornata del girone di andata del Campionato Regionale Juniores femminile, con la Matuziana impegnata in casa contro la Praese. Una partita intensa e ricca di emozioni, decisa soltanto negli istanti finali.

Le sanremesi partono forte e chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla doppietta del bomber biancoazzurro Chrystal Pastorino, sempre più punto di riferimento dell’attacco matuziano. Nella ripresa, però, la Praese reagisce con determinazione e ribalta il risultato portandosi sul 2-3.

La Matuziana non si arrende e costruisce diverse occasioni con De Cristofaro, Pastorino, Francesconi, Bottino e Assandri, ma la porta ospite sembra invalicabile. Solo all’ultimo secondo di gioco arriva il meritato pareggio: V. Celi serve Pastorino, che con grande freddezza firma la sua tripletta personale e il definitivo 3-3, regalando un punto prezioso alla squadra di mister Francesconi.

Un pareggio che vale morale e continuità, frutto di una prestazione combattiva fino all’ultimo pallone.

Matuziana Sanremo

Ventura, De Cristofaro, Celi, Fedorova, Carrese, Cicconetti, Cento, Assandri, Francesconi, Bottino, Pastorino. A disposizione: Bucolo, Ahmeti, De Montis, Fennouni.