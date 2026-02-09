Bocce. La terza tappa di Coppa Liguria parla imperiese, il San Giacomo vince a Roverino

Si è disputata sui campi dell’Unione Bocciofila Roverino la terza tappa della Coppa Liguria 2026, gara a terne riservata alle formazioni BCC e inferiori. Ventuno le squadre iscritte, dirette dall’arbitro AIAB Francesco Esposito, in una giornata di gioco intensa e molto partecipata.

A imporsi è stata la terna del Circolo S. Giacomo di Imperia, composta da Elio Ammirati, Silvano Di Francesco e Giuseppe La Monica, capace di condurre una finale a senso unico contro i padroni di casa della Roverino. Per la formazione locale, in campo Massimo Ambesi, Alessandro Greco e l’esordiente Edoardo Miccio, un secondo posto comunque di prestigio.

Terzo gradino del podio diviso tra un’altra terna della Roverino – Simone Bertone, Luca Punturiero e Diego Zorzato – e una seconda formazione del S. Giacomo, composta da Angelo Micheli, Antonello Alberti e Alessio Boccone.

Al termine della competizione, il presidente della Roverino Massimo Ambesi ha commentato con soddisfazione la prova dei suoi atleti: «Nonostante la sconfitta in finale, si conferma l’ottimo livello espresso dai giocatori della Roverino in questo inizio di stagione. Un livello che, purtroppo, non trova ancora riscontro nel campionato di società di 1ª categoria, ma che speriamo non tardi ad arrivare. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato alla nostra gara».