Vittoria al cardiopalma per il team femminile di Ventimiglia

Una gara emozionante e combattuta ha visto trionfare il team femminile di Ventimiglia contro la forte formazione piemontese, in un incontro che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo punto.

A metà gara, le avversarie conducevano con un netto 6-2, frutto dei soli punti conquistati dalla coppia Bagalà-De Luca. Tuttavia, dal terzo turno di gare, le ventimigliesi hanno invertito il punteggio grazie alle vittorie negli individuali di Occelli e Anselmi e al successo della coppia Bagalà-De Luca, che ha prevalso con un combattuto 11-9. Il quarto incontro a coppie si è concluso in parità, 12-12, con le prestazioni di Greco R. e Peirano.

Il turno decisivo ha visto le atlete ventimigliesi imporsi con due vittorie contro una, ancora una volta grazie alla coppia Greco R.-Peirano e all’intervento vincente di Occelli. La partita si è chiusa con una netta affermazione di Simona Bagalà nell’individuale, 13-7, consolidando così il fondamentale successo della squadra.

Con questo risultato, le ventimigliesi confermano il terzo posto in classifica e si preparano già al prossimo appuntamento: domenica prossima affronteranno le genovesi dell’ABG per un confronto diretto, valido per il secondo posto, sui campi di Ventimiglia in via Peglia a partire dalle ore 14.30.