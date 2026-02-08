Calcio. Serie D, terzo successo di fila per la Sanremese. Lavagna espugnata in pieno recupero

LAVAGNESE-SANREMESE 1-2 (11' Girgi, 15' Berardi, 92' Rota)

La vittoria di Lavagna, per la Sanremese, vale molto di più dei tre punti ottenuti in classifica, e anche di più del dato della terza vittoria consecutiva.

È infatti un successo che inizia ad aprire un margine di relativa tranquillità sulla zona playout, sotto ora di quattro punti, ma soprattutto è una vittoria che arriva al 92' in pieno recupero, là dove i matuziani nelle prime giornate avevano lasciato quattro punti per strada contro Ligorna e Valenzana.

"Sono molto contento per i ragazzi - il commento di mister Marco Banchini - li ringrazio per la disponibilità che mi hanno dato in questo primo mese insieme. Oggi volevamo segnare entro il primo quarto d'ora, era un obiettivo prefisso e ci siamo riusciti. Mi dà fastidio il gol preso su palla inattiva per una marcatura persa, ma poi abbiamo avuto svariate occasioni per segnare ancora: nel primo tempo con Noto, Grosso e Andreis, e nella ripresa con Pereira. Chi è entrato lo ha fatto molto bene e ha alzato la qualità, volevamo a tutti i costi questa vittoria, l'abbiamo cercata con determinazione e con convinzione e alla fine siamo riusciti a prenderla. Qualcosa a livello mentale è cambiato, ma non guardo ai punti persi nei minuti di recupero delle prime giornate quando non c'ero, e non guardo nemmeno la classifica e il margine sui playout: è una vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo, ma ci sono ancora tante partite, e la testa va alla sfida con la Biellese. Sono anche molto contento di aver dato un'altra gioia ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno seguito".

Sanremese che conquista il nono posto in classifica, al pari del Valenzana, a quota 29. Sopra, a 30 punti, c'è l'Imperia che è andato a espugnare il campo della capolista Ligorna: 0-2, in gol due difensori, Spezzano e Guida.

IL TABELLINO

LAVAGNESE: Bodrato, Ghigliotti, Piccioli, Zaccariello, Gabelli (76' Daniello), Romanengo, D'Antoni, Lombardi (76' Battistini), Oneto, Berardi, Vannucci. A disp. Gragnoli, Garibotto, Di Giorgio, Reali, Fantinati, Marconi, Camiciottoli. All. Scalise.

SANREMESE: Bohli, Djorkaeff, Moreo (46' Di Fino), Monticone, Noto (64' Cavaliere), Girgi, Grosso, Andreis (81' Pereira), Nguegang (64' Osuji), Rota, Gonzalez (28' Palella). A disp. Licata, Garcia, Cipriani, Fofana. All. Banchini.

Arbitro: Elia di Ostia Lido

Ammoniti: Pereira, Cavaliere, Osuji, Moreo, Rota