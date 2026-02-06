Pallamano, due incontri nel fine settimana per l'under 14 dell'Abc Bordighera (Foto)

Incontri di pallamano impegnativi nel fine settimana per l'Abc Bordighera.

Sabato 4 febbraio alle 17.30, presso il Palasport di Bordighera, la squadra senior maschile dell'Abc Bordighera avrebbe dovuto ospitare il Vallauris nella prima giornata della seconda fase del campionato dipartimentale francese ma gli avversari all'ultimo hanno dato forfait. "I ragazzi erano pronti a scendere in campo per confermare la propria grinta e ambizione ma un forfait all'ultimo momento della squadra avversaria non gli darà questa opportunità" - dice l'Abc Bordighera - "Sarà il giudice sportivo, nei prossimi giorni, a decretare la vittoria a tavolino ed eventuali sanzioni per il Vallauris".

Domenica 5 febbraio, invecе, l'under 14 si recherà a Vigevano per il secondo concentramento del campionato italiano. La squadra giovanile dell'Abc Bordighera scenderà in campo due volte: alle 16 contro il Vigevano e alle 17.10 contro il Crenna. "Ricordiamo che nel primo concentramento, l'Abc Bordighera ha debuttato con due vittorie: 40-9 contro il Cassano 2006 e 57-2 contro il Vigliano" - dice lo staff tecnico che è entusiasta dei risultati ottenuti dai giovani atleti che "hanno dimostrato grande concentrazione e spirito di squadra".

"È stato un debutto positivo per i nostri ragazzi. Hanno giocato con cuore e hanno sfruttato al meglio le opportunità. Il piccolo Milidona Federico (2016) ha anche segnato un gol, è stato un momento speciale per lui e per tutta la squadra!" - commenta lo staff tecnico che aggiunge - "Questa domenica affronteremo squadre che sulla carta risulterebbero più attrezzate per ben comportarsi in campionato ma i ragazzi hanno acquisito consapevolezza delle loro qualità e per tanto affronteranno le due sfide con lo spirito giusto".