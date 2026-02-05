La Ginnastica Riviera dei Fiori riparte alla grande: podi nella ritmica e ottimi segnali dall’artistica

Dopo i tornei e gli allenamenti collegiali di inizio gennaio, riparte ufficialmente la stagione agonistica della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che sarà protagonista nei principali appuntamenti del calendario nazionale della FederGinnastica nelle quattro sezioni olimpiche: artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico. Il nuovo anno si è aperto con la 1ª Prova del Campionato Regionale Individuale LE di ginnastica ritmica, disputata sabato 31 gennaio al Palazzetto di Sant’Eusebio a Genova. Le ginnaste junior della Riviera hanno conquistato un prestigioso doppio podio nell’assoluta, con Alessia Cirone medaglia d’oro e Marie Panizzi argento.

Nella categoria senior, Laura Garibaldi, dopo un eccellente esercizio al cerchio che la proiettava sul podio, ha chiuso al 5° posto a causa di una piccola imprecisione alla palla, seguita dalla compagna di squadra Sofia Guglielmino. Una gara positiva, pur trattandosi di una competizione silver con difficoltà tecniche molto elevate, vicine al livello gold. «Siamo soddisfatte del lavoro svolto e dei segnali emersi in gara», commentano in corsivo le tecniche Ilaria Cavicchia e Lorenza Frascarelli, già proiettate, insieme allo staff societario, verso i prossimi impegni che coinvolgeranno numerose allieve nel campionato LD.

Domenica 1 febbraio è stata invece la volta della ginnastica artistica femminile, sempre a Genova, con l’organizzazione Vivisemm, ormai vera e propria “casa della ginnastica ligure”. Le ginnaste del silver LB hanno alternato buone performance a qualche errore dovuto all’emozione dell’esordio stagionale.

Nella gara LB base, oro per Benedetta Semiglia (Allieve 5) e argento per Ilaria Donatello (Allieve 4). Ottimi risultati anche nel LB avanzato, con Giulia Parente argento nelle Allieve 3 e miglior punteggio alla trave; Bice Manzo ha chiuso quinta nella stessa categoria, così come Giulia Di Francesco nelle Allieve 4, mentre Mia Bertonasco ha sfiorato il podio con un 4° posto nelle Allieve 5.

La prima prova del campionato individuale silver LA e LB si è chiusa con indicazioni incoraggianti per il lavoro dei tecnici Giulia Bellone, Elisa Addiego e Damiano Giunta, in vista della 2ª prova in programma sabato 7 marzo al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, organizzata proprio dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Nel frattempo, la prossima settimana sarà il trampolino elastico a salire alla ribalta, con una gara internazionale in Francia, organizzata dalla Kelo Trampo a Saint-Laurent-du-Var.

Questo periodo rappresenta anche un momento ideale per bambini e ragazzi, dai 3 anni in su, che desiderano avvicinarsi alla ginnastica attraverso i corsi base attivi nelle palestre scolastiche di Sanremo, Taggia e Santo Stefano al Mare, offrendo un percorso completo dalla ginnastica amatoriale fino all’agonismo, senza dimenticare le proposte dedicate agli adulti, al benessere fisico, all’acrobatica e alle discipline aeree.