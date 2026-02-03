La Sanremese Calcio vince il "Trofeo Don Bosco” organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy festeggia Don Bosco. Sabato 31 gennaio ha, infatti, organizzato presso l’oratorio Don Bosco a Vallecrosia il "Trofeo Don Bosco” riservato alla leva 2017.

Diverse sono state le società che hanno accolto l’invito all'evento sportivo proposto in occasione della festa di San Giovanni Bosco, patrono di giovani, educatori, studenti e fondatore dei Salesiani. Nel corso della giornata sono così scese in campo Argentina Taggia Leva’, Asd Oneglia, Sanremese Calcio, Golfo Dianese e US Dolceacqua. Alla fine, è stata la Sanremese Calcio ad aggiudicarsi il torneo, seguita dall'Argentina Taggia leva’ e dall'US Dolceacqua.

"In una cornice unica, resa ancor più significativa dall’atmosfera di festa dell’oratorio, i giovani atleti si sono impegnati in tante gare" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Una giornata unica ricca di momenti di sport e divertimento. Ringraziamo tutti i partecipanti".