Piogge, venti e mareggiate: maltempo si sposta di nuovo al Sud

(Adnkronos) - Il maltempo si sta spostando nuovamente verso il Sud con successive perturbazioni atlantiche che porteranno piogge, venti e mareggiate.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un cambiamento dell’obiettivo italiano delle perturbazioni: dopo aver interessato con fenomeni anche intensi il Centro-Nord, i cicloni punteranno nei prossimi giorni il Sud.

Nelle prossime ore le piogge più intense interesseranno Sardegna, Lazio e Basso Tirreno; si tratterà di un nuovo sistema perturbato arrivato direttamente dall’Oceano Atlantico, ricco di umidità. Avremo altre piogge nella giornata di giovedì su tutta la fascia occidentale, ma continuerà a nevicare fino al pomeriggio anche sul Triveneto.

La situazione da monitorare più attentamente sarà però quella legata alle condizioni meteomarine: sono previste onde fino a 3-4 metri sottocosta con mareggiate sulla Sardegna occidentale, su Sicilia settentrionale, occidentale e meridionale e su tutto il Basso Tirreno.

Da venerdì il moto ondoso tenderà in parte ad attenuarsi, anche se resterà vigoroso specialmente intorno alle Isole Maggiori con altre possibilità per mareggiate nel weekend; i marosi non saranno intensi come quelli portati dal Ciclone Harry la scorsa settimana, ma il quadro idrogeologico sarà comunque da monitorare, il territorio costiero del Sud al momento è fragile e localmente compromesso.

Il fine settimana vedrà altre piogge in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Il flusso atlantico non si fermerà con la fine di gennaio: anche la prima parte del nuovo mese vedrà arrivare piogge con temperature sopra la media del periodo; dal giorno della Candelora (lunedì 2) è previsto un nuovo fronte che colpirà anche il Nord e il Centro Italia.

L’Autunno torna dunque a gennaio e febbraio, con il suo carico di pioggia, temperature sopra la media e “sospiri” più miti oceanici: ma attenzione, alcune proiezioni modellistiche non escludono un netto cambiamento dello scenario da metà febbraio, con il vero e crudo Inverno che potrebbe tornare con sorprese sensazionali.

Giovedì 29. Al Nord: tempo più asciutto, locali nebbie in pianura. Al Centro: spiccata instabilità. Al Sud: maltempo sulle regioni peninsulari e sul Nord della Sicilia.

Venerdì 30. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulla Toscana. Al Sud: piogge specie sul basso Tirreno.

Sabato 31. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulle Adriatiche, nevischio in collina. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria, meno altrove.

Tendenza: domenica ancora a tratti instabile con piogge specie sulle Isole Maggiori, da lunedì nuova perturbazione.