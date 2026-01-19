Tsukuri Judo Ventimiglia brillante al 34° Memorial Serge Bruzat: 21 atleti in gara e un medagliere ricchissimo

Si è svolto a Carnoles il 34° Memorial Serge Bruzat, gli atleti del Tsukuri Judo Ventimiglia si sono presentati con 21 atleti che hanno dato una grande prova di caparbietà e voglia di crescere, più di 40 società presenti provenienti da Francia e Italia con le quali i nostri atleti si sono confrontati lavorando in maniera ottima con un grande fair play che ha portato a casa un ricco bottino.

Medagliere oro: Catassi Gabriele, Scibilia Simone, Mancarella Sofia, Narcisi Iacopo, Littierre Venditti Leonardo, Orengo Samuele

Medagliere argento: Fiore luca, Orlando Sebastiano, Friuli Leonardo, Friuli Gabriele, Croesi Riccardo, Trucchi Viola, Picciau Carlo, Ferraro Elio, Bonsignore Leonardo

Medagliere bronzo: Mancarella Antonio, Orlando Martina, Zucchi Sebastian, Pittura Leonardo, Berlingo Ludovico, Iamundo Lorenzo

“Sono molto soddisfatto – spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco – abbiamo iniziato il nuovo anno con il giusto ritmo, i ragazzi sono tornati dopo le vacanze natalizie con ancora più voglia di lavorare e mettersi in gioco, con gli altri tecnici, Simone Catassi e Riccardo Biamonti ci siamo confrontati mettendo su un bel programma per tutte le classi dai pre agonisti ai master e amatori e questi sono i primi frutti. Come vice coordinatore nazionale del CSEN sono molto soddisfatto del grande livello che l’ente sta creando per tutte le società affiliate offrendo sempre stage e competizioni di buon livello sia a livello nazionale che internazionale”.

E aggiunge: “A breve saremo impegnati con lo stage Nazionale che vedrà grandi docenti fare lezioni interessanti per stimolare ancora di più i nostri ragazzi. Come Tsukuri Judo Ventimiglia siamo sempre attivi nel sociale promuovendo corsi accessibili a tutti e cercando di aiutare le famiglie che vogliono far fare sport ai loro ragazzi. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare sempre per crescere e progredire ma soprattutto con molta umiltà è coerenza".