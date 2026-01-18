Judo Club Ventimiglia celebra 55 anni di storia, successi sportivi e impegno sociale: dal 1971 un punto di riferimento per la città di confine (foto)

Un traguardo straordinario è stato raggiunto dallo Judo Club Ventimiglia, che si appresta a celebrare il 18/01/2026 il suo 55° anniversario di fondazione.

Fondato nel 1971 dal Maestro Benemerito Rocco Iannucci, il Club è da oltre mezzo secolo un punto di riferimento fondamentale per lo sport e l'educazione dei giovani nella città di confine.

In tutti questi anni di attività, lo Judo Club Ventimiglia, affiliato alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) fin dalle origini, ha saputo coniugare la ricerca dell'eccellenza sportiva con una profonda missione sociale e promozionale, attirando generazioni di ventimigliesi alla pratica del judo.

Il Presidente dello Judo Club Ventimiglia, prof.ssa Antonella Iannucci, esprime la propria soddisfazione per il grande traguardo: un’Associazione Sportiva resiliente e dinamica che incarna a pieno la filosofia dello Judo, 55 anni a servizio della Comunità locale vissuti con entusiasmo, voglia di fare e incontenibile passione per il proprio lavoro. Tanta strada è stata percorsa, tanti sogni sono stati realizzati e tanti obiettivi raggiunti. L'entusiasmo è lo stesso del primo giorno e la voglia di fare e l'impegno per raggiungere nuovi traguardi e nuovi successi sportivi è sempre crescente.

“Orgogliosamente diciamo che in questo lungo percorso abbiamo contribuito a costruire la storia sportiva della Città di Ventimiglia. Con professionalità e serietà abbiamo conseguito importanti risultati, organizzato grandi manifestazioni internazionali, realizzato tanti progetti sociali e ne siamo fieri. Ringraziamo tutti gli atleti, le famiglie, gli amici e tutti i supporter che ci seguono dal 1971 e che continuano a far parte della nostra emozionante storia sportiva”.

Grandi risultati sportivi e riconoscimenti

La storia del Club è costellata di successi, soddisfazioni e piazzamenti di prestigio a livello nazionale e internazionale, dimostrando una solida presenza nelle competizioni e una continuità di risultati che hanno contribuito a far conoscere lo Judo Club Ventimiglia in tutta Italia. Gli atleti e le atlete dello Judo Club Ventimiglia hanno costantemente partecipato e ottenuto ottimi risultati alle finali dei Campionati Italiani (Assoluti e di Categoria) e della Coppa Italia, dimostrando continuità e dedizione e arrivando a conquistare ben 30 podi nazionali, tra cui 6 titoli di Campione Italiano. Inoltre, si contano 23 medaglie complessive nelle gare di Trofeo Italia. Numerosi gli allievi e le allieve della Scuola che hanno raggiunto il grado di cintura nera e tra loro 6 hanno avuto l’onore e il privilegio di essere convocati nelle file della Squadra Nazionale Italiana, citiamo tra tutti Maruska Iamundo, a cui è stata conferita dalla Federazione la qualifica permanente di “Atleta Azzurra” in virtù degli importanti risultati conseguiti in campo internazionale e nazionale.

Per tutti questi successi la Società è stata insignita della prestigiosa Stella d'Argento CONI al Merito Sportivo, a testimonianza del valore e dell'impegno profuso in decenni di attività.

Avvicinare i giovani allo Sport

Da sempre, una delle missioni principali del Sodalizio è l'attività promozionale rivolta ai giovani. Il judo viene insegnato non solo come disciplina sportiva, ma come percorso di crescita che sviluppa capacità fisiche, cognitive, sociali e relazionali, attraverso la diffusione della cultura del rispetto e dell’inclusione.

Corsi per tutte le età: vengono effettuati corsi maschili e femminili per bambini, ragazzi e adulti, a partire dai 4 anni, per agonisti e amatori.

vengono effettuati corsi maschili e femminili per bambini, ragazzi e adulti, a partire dai 4 anni, per agonisti e amatori. Iniziative sociali: il Club ha sempre dimostrato la massima attenzione verso le famiglie del territorio, incentivando l'accesso all'attività sportiva dei figli e realizzando iniziative di carattere sociale volte alla promozione di stili di vita corretti e salutari. Inoltre, lo Judo Club Ventimiglia, nel corso degli anni, ha organizzato corsi e iniziative gratuite per le Scuole al fine di promuovere i valori educativi dello Sport.

Eventi di successo e attività promozionali

Oltre ai successi agonistici, lo Judo Club Ventimiglia si è sempre distinto nell'organizzazione di eventi che sono diventati appuntamenti clou per la comunità:

- Torneo Internazionale di Judo a Squadre “Città di Ventimiglia”, svoltosi ininterrottamente per ben 33 anni, che ha visto la partecipazione complessiva di atleti di 4 Continenti e oltre 30 Nazioni, compresi campioni olimpici, mondiali e continentali. I Campioni Olimpici italiani Pino Maddaloni, Giulia Quintavalle e Fabio Basile hanno partecipato a questo Torneo.

Nato nel 1979 come incontro amichevole tra una rappresentativa italiana ed una svizzera, il Torneo di judo "Città di Ventimiglia", anno dopo anno, ha acquisito sempre maggior prestigio, fino a diventare il più famoso ed importante torneo di judo a squadre d'Europa. Un Torneo storico, trampolino di lancio a livello internazionale per molti giovani judoka, ma anche consacrazione per campioni già affermati. Una competizione che veniva considerata da molte squadre nazionali come importante test prima della disputa dei Campionati del Mondo e dei Giochi Olimpici. Fieri di aver fatto conoscere la Città di Ventimiglia nel Mondo grazie al Judo e a questa bellissima manifestazione, orgogliosi di aver scritto a Ventimiglia pagine importanti nella storia del Judo sportivo internazionale e nazionale: dal 1979 al 2011 i migliori judoka del mondo hanno combattuto sui tatami ventimigliesi!

- Judo 360°: Sport, Scienza e Cultura con la presenza del Campione Olimpico di Judo Pino Maddaloni, Ventimiglia 23 e 24 settembre 2025. Un grande successo in termini di organizzazione, di partecipazione e di numeri.

La manifestazione "Judo360: Sport, Scienza e Cultura" ha esplorato a tutto tondo gli aspetti educativi, formativi, culturali, prestazionali dello Sport con l’obiettivo di costruire reti di legalità e cittadinanza. È stata articolata in tre momenti differenti ma interconnessi che hanno coinvolto soggetti di età diverse e con ruoli diversi ma tutti parimenti coinvolti nell’educazione dei giovani e delle giovani che si approcciano alla pratica sportiva:

1) Workshop “Il benessere e la tutela degli atleti e delle atlete: valorizzare la crescita personale, il rispetto, l’inclusione”. Sala Consiliare Comune di Ventimiglia. Relatori: dott. Andrea Cartotto, dott.ssa Katya Iannucci, avv. Marco Todaro, dott. Stefano Beschi, Maestro Pino Maddaloni.

Questo seminario ha fornito ai partecipanti una visione globale dell’allenamento, spaziando dal campo della psicologia, a quello dell’alimentazione, a quello della tecnica, a quello digitale e legale. Esperienze e professionalità che si intersecano e collaborano per avere come risultato la performance ottimale, la tutela e la cura del talento e della salute dell’atleta. Preziosa la presenza come esperto del Maestro Pino Maddaloni, Campione Olimpico di Judo, autentica testimonianza sulla gestione del talento sportivo.

2) Incontro con gli studenti dell’IC Cavour di Ventimiglia dal titolo "Pino Maddaloni, Campione di Sport, Campione di vita: storia del ragazzo diventato icona dello sport mondiale". Teatro Comunale di Ventimiglia.

L’incontro ha coinvolto gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria e delle classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado che hanno avuto così la possibilità di conoscere un campione iconico nella storia dello sport italiano, ambasciatore dello sport e della legalità.

L’evento, attraverso l’incontro con gli alunni e i docenti, ha avuto l’obiettivo di promuovere lo Sport e i suoi valori educativi e formativi, basati sulla diffusione della cultura del rispetto e sulla costruzione di una rete territoriale di legalità e cittadinanza, attraverso gli insegnamenti derivanti dalla pratica sportiva.

3) "Incontra il tuo Campione" il Maestro Pino Maddaloni incontra i judoka dello Judo Club Ventimiglia ASD. Palestra Judo Club Ventimiglia ASD.

Meet & Greet spazio per foto e firma autografi + Masterclass, trasmissione di conoscenze tecniche e competenze funzionali alla performance sportiva.

Tutte le attività si sono svolte a titolo completamente gratuito per tutti i partecipanti.

- Finale Nazionale dei Campionati Italiani a Squadre di serie A1 e A2, Sanremo 1997: una due giorni con i migliori specialisti italiani. Scesero in campo 12 formazioni per la serie A2 e 8 per la serie A1. Dopo una tiratissima finale, il titolo di Campione d’Italia andò alle Fiamme Gialle Roma che si imposero sui Carabinieri. Al terzo posto le Fiamme Oro.

- International Loano Cup, Loano 2013: questa manifestazione ha raccolto l’eredità del Torneo Internazionale di Judo a Squadre Città di Ventimiglia prolungandone la tradizione ma, al contempo, rinnovandosi con l’inserimento di un torneo internazionale individuale riservato alle classi giovanili cadetti (Under18) ed esordienti (Under15) con la partecipazione di Austria, Belgio, Francia, Grecia, Russia, Spagna, Svizzera, Uzbekistan ed Italia.

- Ippon Kids Trophy, Ventimiglia 2010: manifestazione a favore della diffusione della pratica sportiva giovanile con oltre 250 giovani atleti provenienti da tutta Italia e dalla Francia, suddivisi nelle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi. Ancora una volta, con l’organizzazione di questo evento, lo Judo Club Ventimiglia ha voluto mettere in primo piano i temi legati al sociale e alle esigenze dell’infanzia, infatti il motto della manifestazione è stato “Fai Ippon al Bullismo!” Ricordando che nello judo l’Ippon è l’esecuzione della tecnica perfetta che permette di vincere l’incontro schienando l’avversario, si è voluto lanciare un chiaro messaggio: attraverso il judo si educano i giovani al rispetto e al confronto leale. Questa iniziativa è stata realizzata al fine di sensibilizzare in primo luogo i giovani e i giovanissimi in materia di bullismo, e, in secondo luogo, di diffondere i valori positivi dello Sport quale ottimo tramite per “atterrare” un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. La manifestazione, che non è stata solo una semplice competizione, ma che è stata anche un momento di incontro e di socializzazione tra atleti provenienti da differenti realtà socio-culturali, ha ottenuto anche il patrocinio del Ministro della Gioventù dell’epoca on. Giorgia Meloni.

- E inoltre: "Judo sotto le Stelle": spettacolo di judo tenutosi in diversi anni in Piazza della Libertà a Ventimiglia con il patrocinio della Città e della FIJLKAM, riscuotendo grande successo; “Incontra il tuo Campione”, animazione ludico/sportiva riservata ai giovani atleti, cui hanno preso parte i più grandi Campioni della storia del Judo italiano; in occasione del 50° anniversario dello Judo Club Ventimiglia puntata speciale della trasmissione in streaming “Due ciappetti con Federico”, condotta dal giornalista Federico Marchi e con la partecipazione di numerosi personaggi di spicco del mondo sportivo e politico; Progetto socio-educativo “Cresci con Noi!”, percorso di apprendimento dello Judo in età evolutiva che accompagna il bambino dai primi passi sul Tatami (5 anni) fino all’attività agonistica vera e propria (Esordienti), offrendo una visione globale dello judo in un’ottica pluriennale della preparazione. Questo Progetto ha ottenuto nel 2007 il riconoscimento ufficiale della FIJLKAM; Progetto “Cinture Rosse contro la violenza”, basato sull’importanza degli Sport da Combattimento come elementi di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne; attività per la diffusione delle pari opportunità nello Sport e per la partecipazione delle ragazze alla pratica sportiva (Progetto “Ottobre in Rosa” e “Judo is Pink!”).

E molto altro ancora che sarebbe troppo lungo da raccontare!

I 55 anni dello Judo Club Ventimiglia rappresentano una storia di impegno, dedizione, valori e successi, che continua a formare atleti e cittadini esemplari, rimanendo un pilastro della comunità sportiva locale.

Per maggiori informazioni sulle attività e i corsi disponibili, è possibile visitare le pagine social (Facebook e Instagram) dello Judo Club Ventimiglia o contattare direttamente la sede.

Contatti:

Judo Club Ventimiglia A.S.D.

Via Vittorio Veneto, 36

18039 Ventimiglia IM

Telefono: +39 338 6657046 Email: judoclubventimiglia@hotmail.it

Facebook: https://www.facebook.com/judoclubventimiglia

Instagram: @judoclubventimigliaofficial