Sport | 18 gennaio 2026, 18:17

Calcio. Serie D, Banchini dopo Sanremese-Valenzana: "Dobbiamo lavorare, la classifica si guarda da marzo in poi" (Video)

Prima di iniziare l'intervista, un pensiero è andato alla piccola Camilla, a cui lo stadio ha dedicato un applauso prima del fischio d'inizio

Il primo pensiero di Marco Banchini, prima di cominciare l'intervista, è per la piccola Camilla, volata in cielo troppo presto, e la sua famiglia: tutto lo stadio Comunale le ha dedicato un applauso con tanto di striscione in gradinata nord.    

Venendo alla partita, c'è ovviamente rammarico per non aver vinto davanti al pubblico amico, e il "clean sheet", cioè la porta inviolata per Bohli, è una soddisfazione a metà. La classifica è corta ma non la si guarda ancora: la mentalità che il mister vuole portare è quella di provare a vincere tutte le partite che restano. 

Federico Bruzzese

