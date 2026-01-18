Calcio, Prima Categoria, vittoria di carattere per il Ventimiglia contro l’Oneglia: decide Aretuso dopo una grande giocata di Addiego

Non è certo stata la migliore prestazione stagionale per il Ventimiglia che di fronte a una squadra ostica come ha dimostrato l'Oneglia, l'importante era vincere per continuare ad inseguire, a 4 punti di distanza la capolista Virtus Sanremese.



Per risolvere una gara di questo tipo, occorreva un guizzo, e quello è avvenuto al 13' della ripresa con l'azione più bella della partita grazie alla intraprendenza e personalità di Addiego autore di una percussione lungo la fascia sinistra che in velocità superava 2-3 avversari riuscendo poi a mettere in mezzo all'area per Aretuso (subentrato da poco), che ringraziava e metteva in rete. Di fatto, la partita poi non riservava grosse occasioni e solo nel finale, gli imperiesi provavano a raggiungere il pareggio: ma una parata di Dodaro, una traversa e un palo gli negavano questa possibilità. Già dalle prime fasi della gara si evidenziava una pressione costante dei frontalieri verso la metà campo avversaria senza tuttavia riuscire a costruire grossi problemi alla retroguardia ospite che, dal canto suo, provava pericolose incursioni con veloci ripartenze senza comunque creare problemi per la difesa locale. Le uniche occasioni per i granata erano con Berruti, al 2', con tiro rasoterra che lambiva il palo e poi con un colpo di testa di Gambacorta che terminava sopra la traversa. Nella ripresa, dopo la rete che sbloccava il risultato, gli ospiti sfioravano il pareggio al 25' con una traversa colpita da Macaluso e ancora nel finale con una deviazione in corner di Dodaro e un palo colpito da distanza di Cabello. I frontalieri, resistevano agli attacchi imperiesi e riportavano comunque la vittoria che serviva per dare continuità ai risultati positivi.



Queste le formazioni.

VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Ierace, Biffi, Addiego, Rotella, Madafferi, Grifo, Gambacorta, Sparma, Cassini.

Allenatore: Oneglio.

Sono subentrati: Rea, Romeo, Aretuso, Ala.



ONEGLIA: Marzupio, Comiotto, Meda R., Baroni, Dematteis, Pellegrino, Pippia, Hasanaj, Macaluso, Cabello, Siciliano. Allenatore: M. Casella.

Sono subentrati: Pala, Secci, Gavasso, Meda S.



ARBITRO: Gabriele Semeria di Imperia