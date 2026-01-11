Maltempo, ancora freddo e neve ma arriva la svolta

(Adnkronos) - Inverno pieno con maltempo, freddo e neve sull'Italia ma è in arrivo una svolta. Oggi, domenica 11 gennaio, sarà ancora pienamente invernale e fredda con la possibilità di nevicate fino a quote molto basse, ma da domani si attende l'alta pressione.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma gli ultimi effetti dell’affondo di aria gelida di origine artica, che da diversi giorni sta interessando gran parte del continente europeo, determinando tempeste di neve e valori termici eccezionalmente bassi, in alcuni casi i più rigidi degli ultimi anni.

Anche sull’Italia permangono condizioni di maltempo, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Le precipitazioni continueranno a interessare Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia, con fenomeni localmente intensi.

Dal punto di vista termico si segnala un ulteriore calo delle temperature, accentuato dai forti venti dai quadranti settentrionali, che soffieranno con intensità di burrasca, raggiungendo raffiche superiori agli 80 km/h. L’afflusso di aria fredda favorirà il ritorno della neve fino a quote collinari lungo i settori interni dell’Appennino, mentre in Sicilia i fiocchi si spingeranno fino a 900–1000 metri di quota. Sul resto del Paese prevarranno maggiori schiarite, ma in un contesto climatico ancora piuttosto freddo.

Da domani lunedì 12 gennaio è attesa una svolta importante a livello emisferico grazie all'avanzata di un campo di alta pressione che favorirà un miglioramento generale delle condizioni del tempo su tutto il Paese. Le temperature si manterranno inizialmente ancora basse al Centro Nord con estese gelate fino in pianura di notte e al primo mattino.

Salvo per deboli piovaschi (martedì 13 e mercoledì 14 Gennaio) su Liguria e regioni tirreniche, queste condizioni dovrebbero accompagnarci per la prima parte di settimana.

Successivamente, da metà mese in avanti, la tendenza è per una progressiva ripresa del flusso perturbato atlantico, con l’asse delle correnti occidentali nuovamente proteso verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo. Ne conseguirà una fase più dinamica e movimentata, caratterizzata dal transito di sistemi frontali organizzati, responsabili di precipitazioni più frequenti e localmente persistenti.

Domenica 11. Al Nord: prevalenza di sole. Al Centro: ultime piogge sul Medio Adriatico con neve a bassissima quota. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno.

Lunedì 12. Al Nord: piovaschi in Liguria, sole altrove, clima freddo. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: stabile e soleggiato. Ventoso.

Martedì 13. Al Nord: piovaschi su Liguria e bassa Lombardia. Al Centro: molte nubi ovunque. Al Sud: nuvoloso. Venti da sud.

Tendenza: tornano le correnti atlantiche: nubi diffuse e piovaschi.