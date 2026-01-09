 / Sport

Sport | 09 gennaio 2026, 16:56

Calcio. Tre nuovi acquisti per la Sanremese: Fofana, Nguegang e Gonzalez sono biancazzurri

Il primo è un centrocampista classe 2002, il secondo un difensore centrale classe 2006. Lo spagnolo è un centrocampista classe 1998

Tre nuovi acquisti ufficializzati dalla Sanremese. Si tratta di due francesi, Danny Fofana, centrocampista classe 2002, e Teddy Nguegang, difensore centrale nato nel 2006, e uno spagnolo, Sergio Gonzalez, centrocampista classe 1998.

Fofana ha maturato esperienze in Francia, al Toulon, e in Belgio, tra FCV Dender EH e Union Namur Fosses-La-Ville. Nguegang, nativo di Strasburgo, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Digione, uno dei più prestigiosi del paese transalpino, e arriva in biancazzurro dopo l'esperienza con il Mulhouse. Gonzalez, nato a Las Palmas, ha già maturato esperienze in Italia con le maglie di ReggioRavagnese, Nola, Alma Juventus Fano e Vigor Senigallia.

Saranno a disposizione di mister Banchini già per la trasferta sul campo della capolista Ligorna, match in programma domenica alle 15.

Federico Bruzzese

