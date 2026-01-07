ITF Masters MT700 Sanremo 2026 verso il gran finale tra tennis internazionale, pubblico e organizzazione

Il torneo ITF Masters MT700 Sanremo 2026 entra nelle sue battute finali, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario internazionale dedicato al tennis veterani. La manifestazione, in corso sui campi in terra rossa del Tennis Sanremo – Foce e del Circolo Tennis Ospedaletti, sta regalando incontri di alto livello tecnico e grande partecipazione. La forte presenza di atleti provenienti da numerosi Paesi ha rappresentato una sfida organizzativa di primo piano, affrontata con efficacia dallo staff arbitrale. Sotto la guida del giudice arbitro Aniello Santonicola, affiancato dagli arbitri Fabio Orengo, Guido Buonfiglio e Pino De Luca, il torneo si è svolto con regolarità e precisione: 295 incontri sono stati disputati fino a questo momento, rispettando il fitto programma di gara.

Positiva anche la risposta del pubblico, con tanti appassionati che hanno seguito le partite in entrambe le sedi, contribuendo a creare un clima di grande partecipazione sportiva. Sul piano agonistico, la giornata odierna ha fatto registrare risultati di rilievo. Spicca la vittoria della campionessa del mondo Reinhilde Adams, che si è imposta sulla sanremese Virginia Chiesa, atleta del circolo ospitante. In evidenza anche il successo a sorpresa dello spagnolo Alejandro Landaluce Arias, che ha conquistato il titolo del tabellone Over 60 superando in finale l’italiano Angelo Tanganelli, già campione del mondo Over 55, con il punteggio di 7/5 6/1.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla manutenzione dei campi, fondamentale per garantire la qualità del gioco in un periodo dell’anno particolarmente delicato dal punto di vista climatico. L’addetto Massimo Salvatico è intervenuto nelle ore notturne effettuando un trattamento preventivo su tutti gli otto campi di gioco, evitando il rischio di gelate mattutine e assicurando condizioni ottimali durante le ore più calde della giornata. La chiusura del torneo è prevista per domenica 11 gennaio, con la disputa delle ultime finali in programma nella mattinata, che decreteranno i vincitori delle restanti categorie.

Nella foto: da sinistra Kasper Warming (Danimarca), finalista, Gianluca Mager, direttore dell’Accademia Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team, e Steave Portel, vincitore della finale Over 50, conclusa con il punteggio di 4/6 6/3 6/4.