Porte Aperte “speciali” al liceo Aprosio:  ospiterà  i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano -Cortina

Sarà un open day da ricordare: sabato 10 gennaio, oltre al tradizionale appuntamento per l'orientamento dedicato alle famiglie (in prossimità della scadenza delle iscrizioni per la scuola secondaria di secondo grado), il liceo Aprosio sarà la base operativa e il punto di partenza dei tedofori che faranno sfilare la fiaccola olimpica nella città di Ventimiglia.

La linea di partenza sarà la rinnovata area sportiva dell’istituto. Il “cammino” della fiaccola olimpica, simbolo di pace, rinascita e solidarietà, si snoderà dalle ore 15 per il lungomare cittadino fino al centro studi di via Roma. I tedofori saranno accompagnati dal dirigente scolastico Gianni Oggiana, da una rappresentanza di studenti e docenti e dalle associazioni sportive del territorio.

Un evento che conferma il liceo cittadino come punto di riferimento di aggregazione sociale, culturale e sportiva per il territorio di ponente.

E se l’anno 2025 si è concluso con il successo degli eventi APROpoSItO di Scienza, Orientaclassico, il Festival delle lingue e “Cibo per la mente”, il 2026 si apre con l’Open day. In previsione delle imminenti iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, la scuola organizza per le famiglie una giornata di 'porte aperte' per presentare ai genitori e ai ragazzi delle medie l’offerta formativa degli indirizzi liceali: classico, scientifico, linguistico e scienze umane.

'Ciceroni' d’eccezione saranno gli studenti dell’Aprosio che guidati dai loro docenti spiegheranno ai futuri iscritti le caratteristiche della scuola, i laboratori, le materie e il 'modus operandi' del liceo ventimigliese.

L’appuntamento è dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Spiega il Dirigente Giovanni Oggiana: “L’evento legato alle Olimpiadi è per noi di grande orgoglio. Ospiteremo i tedofori prima della partenza e li accompagneremo lungo il tragitto.

Per l’Open day sottolineo che la nostra scuola vanta un piano dell’offerta formativa di grande rilievo: a partire dai nuovi strumenti digitali di apprendimento, acquistati grazie ai fondi PNRR, l’accreditamento Erasmus Plus, ottenuto due anni fa, che favorisce viaggi culturali all’estero per gli alunni e la mobilità per i docenti.

Il liceo Aprosio propone inoltre numerose attività extrascolastiche: corsi di lingue, corsi di teatro, laboratori artistici, gruppi sportivi, un laboratorio di giornalismo, un laboratorio di lingue antiche e tanto altro”.

Ogni anno gli alunni, coadiuvati dai docenti, propongono L’Orientaclassico, APROpoSItO di scienza, il Festival delle Lingue, la Notte del classico: iniziative legate all’indirizzo di studi che vedono i ragazzi impegnati in recite, spettacoli teatrali e esperimenti in laboratorio. In preparazione anche un nuovo evento per l’indirizzo Scienze umane.

Valore aggiunto della scuola sono gli impianti sportivi - due palestre, campi da volley, basket, calcetto e “mini” pista d’atletica - che rappresentano un vero e proprio “fiore all’occhiello”, unico nella provincia.

“Il Liceo 'Aprosio' - conclude Giovanni Oggiana - rappresenta sicuramente una realtà educativa e culturale fondamentale e nello stesso tempo un punto di riferimento sempre più solido e prezioso per le famiglie del nostro territorio. La scuola rimane a disposizione sia per ulteriori chiarimenti, sia per fornire eventuale supporto alle famiglie nelle procedure di iscrizione”.

Per una visita virtuale della scuola: www.liceoaprosio.it