La Società Ippica Sanremo inaugura il nuovo anno con una giornata di sport e divertimento (Foto)

Sociale alla Società Ippica Sanremo. Un'occasione di sport e divertimento per inaugurare il nuovo anno, che sarà ricco di novità tecniche e agonistiche.

Una giornata che ha visto coinvolti gli atleti della Società Ippica Sanremo. "Grazie a tutti i partecipanti, ai genitori, agli organizzatori e al bar della società ippica per la gustosa merenda" - dice la Società Ippica Sanremo - "É stata una grande giornata di sport e festa per iniziare questo nuovo anno caratterizzato da grandi novità tecniche e agonistiche".

Ragazzi contenti del team. "Un grazie va alla nostra presidente Maria Grazia Valenzano Menada e ai nostri istruttori Martina Giordano, Nicolas Giordano e Monica Martini che seguono in modo perfetto i nostri atleti" - conclude la Società Ippica Sanremo - "Speriamo di avere un 2026 fantastico".