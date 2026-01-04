Calcio. Serie D, Sanremese monumentale, Vado battuto 3-0. Buona la prima di Banchini

SANREMESE-VADO 3-0 (45' Grosso, 52' Djorkaeff, 85' Girgi)
SANREMESE:Bohli, Di Fino, Garcia, Djorkaeff, Palella, Noto, Girgi, Osuji, Grosso, Pereira, Rota. A disp. Gattuso, Santanocito, Moreo, Monticone, Cavaliere, Rojo Acosta, Andreis, Cipriani, Ferrante. All. Banchini
VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Alfiero, Stampi, Syll. A disp. Boschi, Arras, Bussaglia, Lazzarini, De Rinaldis, Lupinacci, Cecchinato, Piazza, Barwuah. All. Sesia.
ARBITRO: Framba di Torino
Una Sanremese straripante annichilisce il Vado capolista: dopo un inizio migliore dei rossoblu, che si spengono verso la mezzora, la formazione di casa sfodera la migliore prestazione della stagione fin qui e cala un tris pesantissimo. Buona la prima per mister Banchini che si presenta con un biglietto da visita che forse nemmeno il più inguaribile degli ottimisti avrebbe immaginato.
LA CRONACA DEL MATCH
3' iniziativa del Vado in queste prime battute: nella Sanremese due nuovi subito titolari: Palella in mezzo al campo e Rota nei tre della linea difensiva
8' angolo battuto malissimo da Girgi, riparte Ciccone che fa 40 metri palla al piede, esterno delizioso per Stampi che prova a battere in uscita Bohli ma la palla si perde sul fondo
10' conclusione dai 30 metri di Pisanu fuori misura
15' due cross dalla sinistra di Djorkaeff murati dalla difesa ospite. Per ora la Sanremese in avanti si ferma qua
16' ammonito Osuji per un fallo, gioco pericoloso, su Abonckelet
23' il Vado con qualità e tocchi di prima prova a passare per vie centrali ma alla fine Bohli la fa sua senza problemi
26' contropiede matuziano dopo una punizione del Vado smanacciata da Bohli, Pereira dopo una sgroppata sbaglia il taglio per Girgi che si era inserito bene
29' Di Fino crossa basso, Girgi in mezzo all'area piccola viene anticipato
30' Palella prova a servire Djorkaeff, Ciccone ci mette il piede e la palla si impenna pericolosamente in angolo
33' da un traversone da destra il tocco in area di Bondioli mette fuori tempo Stampi a cui non arriva una potenziale occasione interessante
37' cross di Pereira troppo indietro, era ua buona occasione. In mezzo c'erano Djorkaeff e Girgi
38' ammonito Pisanu che atterra Palella in ripartenza
41' perde palla Abonckelet, Osuji serve Pereira che imbecca bene Djorkaeff che da buona posizione aspetta un attimo in più a tirare, Pisanu lo mura in corner
43' Vado in affanno: retropassaggio intercettato da Pereira poi murato in corner ma era in posizione defilata
45' sul corner la Sanremese passa: mischia in area e alla fine la palla che danzava sulla linea viene spinta in rete da Grosso. Matuziani avanti
46' Djorkaeff crea ancora scompiglio in area rossoblu, ma il suo cross basso viene messo fuori un po' a fatica
Finisce il primo tempo
La ripresa parte con gli stessi 22 che hanno iniziato la partita
48' palla sanguinosa persa dal Vado sull'out di destra, numero di Pereira che entra in area e serve Djorkaeff, sinistro debole e facile per Bellocci
52' raddoppio Sanremese! Gran palla di esterno di Osuji per Djorkaeff che batte Bellocci sul suo palo
53' cross basso di Stampi, Bohli anticipa Raffini e Gattuso dalla panchina si alza per applaudire il compagno
59' triplo cambio per Sesia: Arras Lupinacci e De Rinaldis per Raffini Saltarelli e Stampi
65' dopo il tiro alto di De Rinaldis entra Bussaglia per Abonckelet
67' il Vado non riesce a faremale nemmeno su punizione defilata
68' Vado in 10: Pisanu atterra Palella che era partito, la palla arriva a Djorkaeff ma l'arbitro non concede vantaggio per sventolare il rosso al 6 ospite
70' Cecchinato per Syll: cambi esauriti per Sesia, Banchini ancora con gli 11 titolari in campo
73' scambio Djorkaeff-Pereira, ma il tiro di quest'ultimo viene murato in corner
74' angolo di Girgi, potente volèe di prima col destro di Garcia che sfiora la traversa
77' percussione di Di Fino che serve Pereira, il suo destro centrale viene murato da Bellocci
79' Andreis per Pereira
82'Andreis se ne va sulla fascia sinistra, bloccato sul fondo da Bondioli al momento del cross
84' De Rinaldis taglia bene dentro per Ciccone, il suo tiro murato da un monumentale Rota
85' la Sanremese cala il tris: Djorkaeff apre per Girgi che con un delizioso tocco sotto batte Bellocci in uscita. Ovazione poi per Djorkaeff e Palella sostituiti da Moreo e Monticone
90' cinque minuti di recupero. Intanto scintille Monticone-Arras per una scaramuccia a palla lontana. Gioco fermo, un po di parapiglia in campo. Ammoniti Monticone e Ciccone
Finisce qui. Nell'ultima azione Moreo sfiora il poker. Sanremese monumentale