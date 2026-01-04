Calcio. Sanremese-Vado 3-0, le parole post partita del presidente Masu e mister Banchini (Video)

È un risultato roboante quello con cui la Sanremese apre il 2026. Un 3-0 rifilato al Vado capolista che sì, consente di guardare avanti con serenità, ma come dice il presidente Alessandro Masu, che dedica la vittoria ai tifosi, gli obiettivi per questa stagione non cambiano.

Buona la prima per mister Marco Banchini: è contento di come la squadra ha interpretato bene la partita, e ringrazia i giocatori che in una sola settimana di lavoro col nuovo staff sono riusciti a produrre questo risultato così netto. E ora si guarda con fiducia al Ligorna che ha agganciato il Vado in vetta, quindi altra capolista da affrontare.