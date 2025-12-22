Tsukuri Judo Ventimiglia brilla al Trofeo di Natale: medaglie, crescita e valori per i giovani judoka

Un ricco bottino chiude una stagione straordinaria per lo Tsukuri Judo Ventimiglia, protagonista al Trofeo di Natale organizzato dal Judo Marassi. Una manifestazione di grande livello che ha visto i giovani judoka confrontarsi con atleti provenienti da molte regioni d’Italia, dimostrando ancora una volta come la voglia di crescere, migliorarsi e mettersi alla prova sia sempre ai massimi livelli.

Lo Tsukuri Judo Ventimiglia, affiliata all’ente di promozione sportiva CSEN, si è presentata all’evento con 21 atleti, formando un gruppo numeroso e affiatato, in continua crescita grazie al lavoro attento dei tecnici e al grande impegno dei giovani judoka. Il risultato è stato un medagliere ricco e prestigioso che suggella nel migliore dei modi una stagione magnifica.

Medaglie d’oro:

Gabriele Catassi, Simone Scibilia, Diego Zoccali, Sofia Mancarella

Medaglie d’argento:

Luca Fiore, Iacopo Narcisi, Sebastiano Orlando, Antonio Mancarella, Samuele Orengo, Leonardo Pitura, Gabriele Friuli, Samuele Marchetta

Medaglie di bronzo:

Viola Trucchi, Martina Orlando, Lorenzo Iamundo, Ludovico Berlingò, Leonardo Friuli, Sebastian Zucchi, Pietro Marchetta

Da segnalare anche il quinto posto di Riccardo Croesi, che ha perso la finale per il terzo posto dopo una gara esemplare, dimostrando grande determinazione e maturità sportiva. L’anno agonistico si conclude così con una competizione che conferma anche i positivi esiti degli esami sostenuti la settimana precedente, grazie ai quali molti atleti hanno conquistato le tanto ambite cinture. Un traguardo che testimonia l’impegno costante in palestra e la capacità di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dai tecnici, sempre presenti e motivati.

“Quest’anno – spiega il direttore tecnico Di Franco – siamo riusciti a ottenere molti risultati con tutte le fasce d’età, dai pre-agonisti di 4 anni fino ai master. Tutto questo è stato possibile grazie ai continui stage e corsi di aggiornamento seguiti da tutti, sia con il nostro ente che con la federazione, ma soprattutto grazie alla passione contagiosa che coinvolge i nostri atleti. Noi cerchiamo di insegnare, oltre al judo, il senso civico e soprattutto il rispetto per la vita. Cerchiamo di instaurare con tutti un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia, così da poter essere di aiuto ai genitori nell’educazione dei loro figli.”

Una stagione da incorniciare, dunque, che conferma lo Tsukuri Judo Ventimiglia come una realtà solida e in continua evoluzione, capace di formare non solo atleti, ma anche giovani persone con valori forti e condivisi.