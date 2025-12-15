Un nuovo incarico per il sanremese Donato Di Ponziano: sarà Director of Operations degli Open d’Italia di Golf

La Federazione Italiana Golf annuncia la nomina di Donato Di Ponziano a Director of Operations degli Open d’Italia di Golf, nelle loro tre prestigiose edizioni: Open d’Italia maschile, Open d’Italia femminile e Open d’Italia Senior. Figura di riferimento nel panorama golfistico dei professionisti di golf a livello nazionale e internazionale, Donato Di Ponziano assicura competenze tecniche, esperienza organizzativa e visione strategica maturate in decenni di attività ai massimi livelli del golf professionistico e istituzionale.

Nel nuovo incarico, Di Ponziano avrà la responsabilità di tutta la direzione operativa e tecnica, nonché della supervisione, dei tre eventi, garantendo il dialogo con i giocatori, con i tour professionistici e con tutti gli attori coinvolti. La sua presenza contribuirà a rafforzare il posizionamento degli Open d’Italia come appuntamenti di riferimento nel calendario del golf internazionale. "Siamo lieti di accogliere Donato Di Ponziano in questo ruolo chiave» – dichiara il Presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai – La sua professionalità, la profonda conoscenza del golf e l’esperienza maturata nel corso della sua lunga carriera rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la crescita e il successo dei nostri Open".

Donato Di Ponziano ha commentato: "È un onore per me assumere questo incarico. Gli Open d’Italia sono eventi di grande tradizione e di enorme potenziale livello sportivo e promozionale: lavorerò con impegno per contribuire alla loro crescita e per offrire a giocatori, pubblico e partner un’esperienza sportiva e organizzativa di primissimo livello. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente Cristiano Cerchiai e a tutta la Federazione per la fiducia e la stima accordatami". La nomina di Di Ponziano segna un passo significativo nel percorso di consolidamento e rilancio del golf italiano sulla scena internazionale, sostenendo la visione di una disciplina sportiva tra le più praticate nel mondo, sempre più accessibile, coinvolgente e di qualità.

Ben Cowen, Chief Tournament and Operations Officer del DP World Tour, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare nuovamente con Donato Di Ponziano per l’Open d’Italia. Egli porta con sé una significativa esperienza nel ruolo di responsabile di tutte le operazioni, unendo la conoscenza approfondita del golf italiano a quella del panorama internazionale. Siamo certi che, insieme, renderemo gli Open d’Italia eventi di grande successo".