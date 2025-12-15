Calcio. Sanremese, Francesco Cavaliere premiato come miglior giocatore biancazzurro di novembre

Venerdì 12 dicembre, presso il Museo della Sanremese allo Stadio Comunale, si è svolta la cerimonia di premiazione di Francesco Cavaliere, eletto miglior giocatore biancazzurro del mese di novembre. L’iniziativa, che ha visto protagonista l’attaccante, è stata promossa dal direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini, realtà nata lo scorso anno con l’obiettivo di valorizzare e sostenere la squadra e la sua comunità di tifosi.

La votazione, condotta all’interno del direttivo, ha voluto riconoscere l’impegno e le prestazioni di Cavaliere, premiandolo con un riconoscimento offerto da “Manic, l’Officina del Burger”, locale di Sanremo situato in Via Corradi 32. Un gesto di vicinanza che testimonia come il tessuto cittadino, attraverso attività e sponsor, continui a dare il proprio contributo per mantenere vivo lo spirito biancazzurro.

Durante la cerimonia, i rappresentanti dell’Associazione hanno ribadito l’importanza di queste iniziative, che verranno portate avanti per tutta la stagione calcistica. Nonostante il momento non particolarmente favorevole per i colori della Sanremese, la premiazione ha rappresentato un’occasione di aggregazione e di incoraggiamento, utile a rafforzare il morale della squadra e dell’ambiente che la circonda.

Il Circolo Biancazzurro Titti Tudini ha sottolineato come queste piccole feste siano fondamentali per mantenere viva la passione e la fiducia, con la speranza che il futuro possa regalare soddisfazioni più serene e successi sportivi. La premiazione di Francesco Cavaliere, dunque, non è stata soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un segnale di resilienza e di sostegno collettivo, capace di unire squadra, tifosi e città in un momento di condivisione.