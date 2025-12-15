Arti marziali. "Natale sul Tatami", grande successo per l'allenamento intersociale

Si è svolto oggi l’allenamento intersociale “Natale sul Tatami”, un appuntamento speciale organizzato dal coordinatore CSEN settore karate Luca Valente per Karate CSEN Imperia, che ha visto la partecipazione di diverse realtà sportive del territorio e oltreconfine.

A prendere parte all’iniziativa sono stati i gruppi Mushin Dojo Karate Ventimiglia, DKD Karate, Boxing Karate Menton e ASD S.K.W.R. Camporosso/Bordighera, uniti dall’obiettivo comune di vivere una giornata all’insegna della crescita sportiva e della condivisione.

L’evento ha coinvolto circa sessanta bambini sotto i tredici anni, impegnati nelle varie specialità del percorso tecnico, dal Kata a squadre al Kumite, con un’alternanza di esercizi e dimostrazioni che hanno permesso ai giovani karateka di confrontarsi e divertirsi insieme. L’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e spirito di collaborazione, con i maestri e gli istruttori delle diverse società che hanno guidato i ragazzi in un’esperienza formativa e coinvolgente.

A rendere ancora più festosa la giornata è stata l’esibizione del Sestiere Auriveu di Ventimiglia, che ha portato sul tatami un momento di tradizione e spettacolo, arricchendo il programma con un tocco culturale. L’allenamento si è concluso con la consegna dei regali di Natale ai bambini, un gesto simbolico che ha sottolineato il valore della condivisione e della gioia tipica di questo periodo.

“Natale sul Tatami” ha rappresentato non solo un’occasione sportiva, ma anche un momento di aggregazione tra società diverse, dimostrando come il karate possa essere veicolo di amicizia, rispetto e collaborazione. Un appuntamento che ha unito sport, tradizione e spirito natalizio, lasciando nei partecipanti il ricordo di una giornata speciale.