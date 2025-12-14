Ventimiglia, successo per il Memorial “Antonio Mercati”: la Roverino trionfa in finale contro San Giacomo (foto)

L'Unione Bocciofila Roverino ha organizzato il classico Memorial " Antonio Mercati" socio Benemerito del sodalizio della popolosa frazione di Ventimiglia.

A primeggiare tra le 24 terne partecipanti sono stati gli alfieri di casa Cocciolo Marcello -Punturiero Luca e Greco che si sono aggiudicati una avvincente finale per 13 a 10 contro i portacolori della San Giacomo di Imperia Gazzano Walter - Vinai Federico- Giudici Federico. Al terzo posto a pari merito ancora la Roverino con Leuzzi Alessandro-Ambesi Massimo e Di Vincenzo Giulio a braccetto con la terna del GSP Ventimiglia di Frisina Alfonso- Mezzatesta Angelo e Vito.

Durante la premiazione il Presidente della Roverino Ambesi, ha tenuto a porgere un sentito ringraziamento alla famiglia Mercati per aver permesso anche quest'anno l'organizzazione di un memorial ormai divenuto appuntamento fisso del calendario provinciale.

La Roverino conferma il suo stato di forma conquistando la quarta finale in altrettante gare, un vero record che coincide con l'ottimo momento del suo uomo di punta Cocciolo Marcello, ma anche di tutta la squadra.