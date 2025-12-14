Calcio. Serie D, solo 0-0 per la Sanremese col Club Milano. Fossati: "Siamo tutti chiamati a dare di più"

La Sanremese, fresca di annuncio di cambi importanti in società, gioca una partita timida sul campo del Club Milano: al Brera di Pero finisce a reti inviolate.

Il primo a non essere soddisfatto è mister Fabio Fossati: "Non lo sono di me stesso, per quello che non sto riuscendo a dare. In questo momento siamo chiamati tutti a guardare qualcosa di più: questa non può essere la stessa squadra che vince bene a Tortona, che gioca buoni primi tempi con Celle Varazze e Saluzzo, e poi che negli ultimi quindici giorni sfodera prestazioni sottotono come oggi".

"È anche vero che contro il Cub Milano abbiamo avuto assenze importanti - spiega Fossati - mancavano Bregliano, Osuji, Andreis, Garcia, Ceschin, e all'ultimo abbiamo recuperato Monticone. Ma anche chi ha giocato deve dare qualcosa di più: forse pesano anche le pressioni di quando hai l'obbligo di vincere, perche un conto è provare a vincere le partite, un conto è essere obbligati: sicuramente dobbiamo rivedere qualcosa anche sotto questo aspetto".

La Sanremese concluderà l'anno solare domenica prossima al "Comunale" contro il Sestri Levante: sarà anche l'ultima partita del girone di andata.

IL TABELLINO

CLUB MILANO - SANREMESE 0-0

CLUB MILANO: Stucchi, Busato, Maurizi, Acella (63' Rigo), Marzupio, Bernacchi, Pozzi (46' Dell'Acqua), Di Coste, Di Nella (80' Arisci), Marchetti (69' Arpino), Vedovati (66' Goffi). A disp. Taliento, Oliva, Battaglia, Autiero. All. Leone

SANREMESE: Bohli, Djorkaeff, Santanocito (60' Moreo), Monticone, Noto (81' Vindigni) Fragomeni (46' Di Fino), Girgi, Cavaliere, Grosso, Cepele, Pereira. A disp. Gattuso, Bregliano, Slojkowski, Deda, Cipriani, Zagarese. All. Farsoni.