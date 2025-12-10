Sabato al Teatro Comunale Ventimiglia inaugura gli eventi natalizi con lo spettacolo “Aspettando il Natale”

Sabato prossimo alle 21, il Teatro Comunale di Ventimiglia accoglierà “Aspettando il Natale”, uno spettacolo che unirà musica, danza e recitazione per dare ufficialmente il via alle iniziative natalizie della città di confine.

La serata nasce dalla sinergia tra tre realtà storiche del territorio: la Banda Musicale “Città di Ventimiglia” per la parte musicale, la scuola di danza “Il Cigno Nero” per le coreografie e Antonella Lercari per la sezione teatrale. Un progetto condiviso che, dopo mesi di collaborazione, si tradurrà in un evento originale e coinvolgente, pensato per un pubblico di tutte le età.

In scena si alterneranno performance di danza su brani eseguiti dal vivo dai musicisti, intervallate da pièce teatrali inedite scritte per l’occasione da Antonella Lercari e interpretate da Roberta Lussi, Ivan Poggi, Laura Enas, Cristiana Santonocino, Mirella Fazzonari e Angelica Murante. Le coreografie sono firmate da Alexandra Maccario, Sandra Delrieu, Valentina Mazzone e Jacqueline De Min, mentre la direzione artistica musicale è affidata alla Maestra Diandra Di Franco. L’ingresso è gratuito.