Come scegliere gli accessori per il bagno che durano negli anni

Se si decide di rinnovare il bagno o si progetta uno spazio nuovo, dedicato al proprio benessere, la scelta di alcuni accessori non è solo una questione estetica, ma deve essere studiata anche in termini di comfort e funzionalità, affinché l'insieme sia piacevole e duri nel tempo. Durante gli anni bisogna investire su prodotti di qualità, ma anche su materiali duraturi e finiture che siano state fatte con attenzione. Vediamo alcuni suggerimenti di base per poter scegliere al meglio e avere una lunga durata.

Le Vasche da bagno freestanding: stile e longevità

La tendenza più gettonata degli ultimi anni sono le vasche da bagno freestanding. Si parla di veri e propri oggetti di design, che rendono il bagno una vera Spa. Sono solitamente in ghisa smaltata. sono resistenti e trattengono il calore.

Se si cerca una soluzione più economica c’è l’acrilico, che è anche semplice da pulire. Di contro questo materiale è più soggetto ai graffi rispetto alla ghisa. A livello estetico questa tipologia di vasca è un accessorio utile, che può fare la differenza a livello estetico, essendo protagonista della scena.

Rubinetti per vasca da bagno: materiali e manutenzione contano

Importante nella ristrutturazione del bagno è la scelta di rubinetti per vasca da bagno. Infatti, la durabilità di questi accessori dipende dal materiale scelto. I migliori sotto questo aspetto sono l'ottone cromato e l'acciaio inox: resistenti alla corrosione e tendono a non ossidarsi, mantenendo la brillantezza per anni. Sono anche materiali facili da gestire se curati con continuità e piccoli gesti.

Altro aspetto da tenere in considerazione nella scelta di un rubinetto è la facilità di pulizia. Ci sono infatti dei rubinetti anti impronte e con trattamenti anticalcare, che rendono più facile la manutenzione di ogni giorno e sono esteticamente belli da vedere. Per il modello è invece necessario considerare la tipologia di vasca scelta e fare in modo che, a livello pratico, esso eroghi l'acqua in modo corretto.

Asciugamani e tessili: il comfort che completa l’ambiente

Fondamentale è la scelta degli asciugamani. Infatti, sono elementi basici per le routine e il comfort quotidiano. L'asciugamano deve essere di qualità: per questo motivo è bene prediligere materiali come il cotone egiziano o la spugna di alta grammatura. Questa tipologia di tessuti è più assorbente, più morbida e mantiene la forma: non si rovina anche dopo numerosi lavaggi. Per creare un ambiente armonioso è bene scegliere dei colori che dialoghino con l'insieme del bagno creando, quindi, una sensazione di ordine e di omogeneità, che vada a valorizzare il tutto.

Le scelte che durano nel tempo

Per fare scelte, che durano nel tempo, bisogna fare attenzione ai materiali, che siano di qualità. Abbiamo visto tre componenti essenziali: le vasche da bagno freestyling, i rubinetti per vasche e gli asciugamani. Questi sono dei veri e propri elementi che entrano nell'esperienza quotidiana, andando a caratterizzare lo spazio bagno. Al di là delle mode e tendenze devono essere ben selezionati e renderanno il bagno un ambiente accogliente, funzionale, ma soprattutto con le prerogative per durare nel tempo.













