Petanque: giornata positiva per le formazioni imperiesi, vincono San Bartolomeo e G.S.P. Ventimiglia

Giornata decisamente favorevole per le formazioni femminili imperiesi nei rispettivi campionati di bocce. Il San Bartolomeo conquista la terza vittoria stagionale e resta in vetta alla classifica in coabitazione con AB Genova, Vita Nova Savigliano e G.S.P. Ventimiglia, che insegue a sole tre lunghezze.

Non è stato semplice il successo delle ragazze del San Bartolomeo contro le piemontesi della Bovesana: il match, a lungo in equilibrio, si è risolto solo nell’ultimo turno di gare. Dopo il terzo turno il punteggio era ancora sul 9-7, con l’incontro deciso soltanto nelle ultime due sfide, entrambe vinte dalle padrone di casa. Sotto la guida degli allenatori Dagati e Ardoino sono scese in campo Ardissone, Arimondo, Buschiazzo, Biasioli, Dagati, Sibelli e Venturin. Successo netto anche per il G.S.P. Ventimiglia, che ha superato con autorità la neo-promossa Aux. Saluzzo. Le ventimigliesi hanno imposto la propria superiorità sin dalle prime battute, controllando senza affanni l’andamento della gara. Agli ordini della coppia Zuppardo-Zucconelli hanno giocato R. e L. Greco, Anselmi, Occelli, Bagalà, De Luca, Peirano e Vaccari.

Le due squadre torneranno in campo domenica 14 dicembre per due impegni di grande rilievo: il San Bartolomeo affronterà in trasferta il Vita Nova Savigliano nello scontro diretto per il primato, mentre il Ventimiglia ospiterà le campionesse italiane in carica della Costigliolese. L’inizio delle gare è fissato per le 14.30. Note dolenti, invece, dal campionato maschile. La Biancheri-Muller Bordighera è stata sconfitta sui campi di casa dalla Buschese per 9-13. Nonostante il risultato, l’incontro è rimasto molto equilibrato: al termine del terzo turno i bordigotti conducevano infatti per 7-5, ma nel turno conclusivo i cuneesi si sono aggiudicati quattro incontri su cinque, ribaltando il punteggio finale.

Il campionato maschile riprenderà dopo la pausa natalizia il 10 gennaio con la difficile trasferta sul campo del Savigliano, attuale capolista a punteggio pieno. La Biancheri-Muller Bordighera occupa attualmente il terzo posto, già distanziata di otto punti.