Calcio. Serie D, l'Imperia vince il derby. La Sanremese recrimina per due rigori non dati

SANREMESE-IMPERIA 0-1 (16' Insolito)

SANREMESE: Bohli, Garcia, Slojkowski, Djorkaeff, Santanocito, Noto, Girgi, Grosso, Cepele, Andreis, Pereira. A disp. Gattuso, Di Fino, Moreo, Fragomeni, Cavaliere, Osuji, Vindigni, Deda, Zagarese. All. Fossati.

IMPERIA: Rossi, Di Giosia, Bresciani, Del Bello, Guida, Galliani, Boccia, Simonetti, Insolito, Costantini, Busato. A disp. Giroletti, Spezzano, Lopez, Freccero, Piccinin, Loporcaro, Idaro, Casagrande, Gemetto. All. Riolfo.

ARBITRO: Spinelli di Cuneo

L'Imperia vince un derby molto contratto, e a deciderlo è un gran tiro dai venticinque metri di Insolito al sedicesimo del primo tempo. Ma la Sanremese ha giocato cercando uno spunto che non è mai arrivato, e recrimina per due episodi dubbi in area di rigore,uno nel primo tempo e uno alla penultima azione di gioco, dove forse in entrambi i casi, almeno uno, ci poteva stare il penalty. Nelle due occasoni espulsi per proteste due collaboratori di Fossati nel primo tempo, e il mister nella ripresa.

Quarto successo di fila per i ragazzi di Riolfo, matuziani ancora impantanati in zona playout.

LA CRONACA DEL MATCH

4' spettacolo sugli spalti, è derby vero. Cornice stupenda di pubblico, in campo ancora fase di studio

8' Costantini perde palla, Noto innesca Djorkaeff tradito dal terreno un po' irregolare oggi e rimessa dal fondo per Rossi

12' Pereira mette in affanno la difesa nerazzurra. Conquista un angolo da cui però non nasce nulla

16' l'Imperia passa in vantaggio: azione partita da Rossi, Galliani e poi fraseggi a centrocampo, Insolito dai 25 metri con un gran destro non lascia scampo a Bohli

24' Sanremese vicina al pari con il colpo dista di Pereira in mischia che sfiora il palo

30' combinazione Andreis-Slojkowski sulla destra con il secondo al tiro, potente ma impreciso

39' proteste vibranti dalla panchina di casa per un presunto mani imperiese in area di rigore. L'arbitro espelle i due collaboratori di Fossati

40' capovolgimento di fronte e Busato col mancino non impensierisce troppo Bohli

42' Djorkaeff si sistema bene la palla sul destro ma il suo tiro è alto

Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero

Più Sanremese che Imperia come mole di gioco ma è l'episodio del super gol di Insolito a tenere avanti i nerazzurri al 45'

Inizia la ripresa. Doppio cambio per Fossati: Cavaliere e Fragomeni per Slojkowski e Santanocito

47' giallo per Cavaliere che trattiene Galliani per la maglia a centrocampo. Derby fin qui corretto

49' bello spunto personale di Busato, Bohli sul primo palo gli dice di no

53' Gemetto per Di Giosia è il primo cambio di Riolfo

59' ammonito Costantini per fallo su Djorkaeff

64' altro doppio cambio matuziano:Deda e Moreo per Noto e Pereira

65' poco da segnalare in una ripresa in cui fin qui rispetto al primo tempo si sono abbassati i ritmi

74' Idaro per Simonetti

75' ammonito Gemetto per placcaggio su Andreis

77' doppio giallo per Costantini per fallo su Andreis e espulsione per il capitano. Imperia in 10

80' Casagrande e Lopez per Insolito e Busato

81' sulla punizione Garcia va potente ma centrale, blocca Rossi

83' Grosso in proiezione offensiva salta coi tempi giusti di testa ma la palla viaggia lenta e Rossi blocca

85' ammonito Idaro. Freccero rileva Bresciani

89' Djorkaeff ha la palla del pari ma dal limite dell'area calcia troppo alto. Esulta il settore ospiti

90' sette minuti di recupero. Altra chance per Deda ma il suo sinistro chirurgico non inquadra lo specchio

96' altre proteste matuziane per un altro episodio dubbio in area: Fragomeni cade dopo un contrasto ma anche questa volta niente rigore: espulso Fossati per proteste

Finisce qua. Il derby è dell'Imperia