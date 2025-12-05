Volley. Tre vittorie e una sconfitta per la NLP Sanremo

La NLP Sanremo chiude una settimana intensa con un bilancio positivo: tre vittorie e una sola sconfitta. A inaugurare la serie di successi è stata la Pizza Express NLP, che giovedì 27 novembre ha superato in casa il BordiVolley con un netto 3-1, conquistando tre punti fondamentali per la classifica e iniziando il campionato nel migliore dei modi.

Domenica 30 novembre è stata invece la volta della Fount Sushi NLP, impegnata nella quarta giornata di campionato. Le ragazze guidate da Silvia Cimino e Michela Valenzise hanno vinto il derby contro la formazione di Arma di Taggia al termine di una partita combattutissima, chiusa sul 3-2. Nonostante le difficoltà, tra cui l’infortunio del capitano, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione. Un plauso particolare va alle atlete più giovani, che con il supporto delle compagne più esperte stanno crescendo e migliorando partita dopo partita.

La terza vittoria è arrivata dal Campionato Under 14, con la Fisiomed NLP che ha battuto le avversarie di Imperia con un netto 3-0. Le sanremesi hanno mostrato grande forza, coesione e spirito di squadra, confermando il valore delle ragazze sotto età che continuano a dare un contributo importante.

Non è andata altrettanto bene in Serie D, dove la Controcorrente NLP, dopo quattro vittorie consecutive, ha subito una battuta d’arresto contro il Volare Volley Arenzano. Una giornata storta che ha impedito alla squadra di esprimere al meglio il proprio gioco. Ora la pausa servirà per riorganizzare le idee e ripartire con la giusta concentrazione.

La NLP Sanremo dimostra così vitalità e competitività in più categorie, confermandosi una realtà solida e in crescita nel panorama pallavolistico ligure.