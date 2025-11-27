Mobilità transfrontaliera, bilinguismo e Museo della Musica: Vallecrosia presente al III Simposio della cooperazione franco-italiana (Foto)

Una delegazione di Vallecrosia era presente al III Simposio della cooperazione franco-italiana ospitato ieri nel teatro comunale di Ventimiglia in occasione del IV anniversario della firma del trattato del Quirinale.

Un momento di confronto costruttivo su diversi temi, come infrastrutture e mobilità transfrontaliera sostenibile; gestione condivisa di acqua e risorse naturali; sviluppo economico, culturale e turistico; bilinguismo italo-francese e coesione sociale e per scrivere il Gect– Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale insieme a sindaci e amministratori italiani e francesi. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Vallecrosia vi erano il sindaco Fabio Perri, gli assessori Rosa Rosella Muratore e Deborah Mognol e il consigliere comunale Mattia Petrini.

L'assessore Deborah Mognol, per esempio, si è confrontata con gli altri amministratori presenti al tavolo sulla mobilità transfrontaliera sostenibile. In particolare ha richiesto la possibilità di introdurre più fermate del treno alla stazione di Vallecrosia. Inoltre, si è discussa la possibilità di introdurre un bus che da Imperia vada in Francia per poter facilitare gli spostamenti dei lavoratori frontalieri. L'assessore Rosa Rosella Muratore, al suo tavolo, ha, invece, messo in evidenza come nelle scuole di Vallecrosia sia già attivo, a partire dal 1979, il bilinguismo italo-francese sia alle elementari che alle medie.

Il consigliere Mattia Petrini, al tavolo insieme ai comuni di Perinaldo, Olivetta San Michele, Bordighera, Sanremo, Nizza, Mentone, Limone Piemonte e Ventimiglia, ha affrontato diversi temi strategici per lo sviluppo del territorio. Ha ricordato, in particolare, l'importanza del Museo della Musica di Vallecrosia che, insieme al Festival di Sanremo, potrebbe diventare un ponte naturale di cultura e musica per future collaborazioni con la Francia. E' stato, inoltre, affrontato il tema dell’outdoor, con la possibilità di valorizzare sentieri, percorsi bike e camminate che collegano i vari territori creando così un turismo interscambiabile anche di carattere sportivo, e dell’artigianato, con la prospettiva di promuovere manifestazioni e fiere che possano mettere in risalto le eccellenze locali in Francia e, allo stesso tempo, ospitare le loro iniziative sul territorio imperiese.