Confcommercio Imperia celebra 80 anni di storia: all’Auditorium un evento dedicato al passato e al futuro del territorio

Confcommercio Imperia festeggia un traguardo storico: 80 anni di attività al fianco delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Le celebrazioni ufficiali si terranno domenica prossima, a partire dalle 9.30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, in un evento dedicato a valorizzare la storia economica del territorio e a riflettere sulle sfide future. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi, del sindaco di Imperia Claudio Scajola, del senatore Gianni Berrino e del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

"Celebrare gli 80 anni di Confcommercio Imperia significa onorare la storia di migliaia di imprese che hanno contribuito a costruire l’identità economica del nostro territorio - afferma il presidente Enrico Lupi - e questa ricorrenza non è solo un anniversario, ma un’occasione per riflettere su ciò che è stato fatto e su ciò che possiamo ancora realizzare insieme. Oggi celebriamo la nostra storia, ma soprattutto guardiamo avanti con determinazione".

Il cuore della mattinata sarà un talk suddiviso in quattro sezioni, ciascuna dedicata a un diverso periodo storico dal 1945 al 2025. Un percorso narrativo che ripercorrerà otto decenni di evoluzione economica e sociale della provincia di Imperia, analizzando i passaggi chiave che hanno segnato lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. A dare voce al racconto saranno anche numerosi testimonial, rappresentativi della vitalità e della resilienza delle imprese del territorio.

L’evento si propone così come un ponte tra passato e futuro: un momento di memoria e visione che celebra la storia di Confcommercio Imperia e il ruolo fondamentale delle imprese nella crescita della comunità imperiese.